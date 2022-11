Pause week-end. Face aux brosses à dents électriques qui sont devenues monnaie courante dans les trousses de voyage lorsque l’on se met quelques jours au vert, Panasonic propose de leur associer son hydropulseur de voyage (réf : EW-DJ4B-G503). Comment fonctionne ce petit appareil nomade qui vient compléter le brossage des dents afin de garantir une parfaite hygiène dentaire ? Est-il vraiment utile ? 20 Minutes l’a essayé.

Meilleure hygiène bucco-dentaire dentaire

« Hydropulseur », quèsaco ? Ce type d’appareil permet de parfaire le brossage de ses dents grâce. Mais il ne s'y substitue pas. Il utilise un fin jet d’eau plus ou moins puissant projeté sur et entre les dents. But : évacuer les petits résidus de nourriture qui pourraient s’y trouver. L’idée est évidemment de conserver un sourire éclatant (vous savez, sans cette petite graine de sésame disgracieuse ou ce petit bout de salade coincés entre vos dents !). Plus encore, en nettoyant les poches parodontales (l’interstice entre la dent et la gencive), l’hydropulseur contribue à une meilleure hygiène bucco-dentaire et à la réduction de la plaque dentaire.

240 grammes dans la trousse de toilette

Face aux modèles standards et sédentaires (parfois un peu encombrants), branchés sur secteur dans la salle de bains, de plus en plus de modèles nomades comme le nouveau EW-DJ4B-G503 de Panasonic veulent nous accompagner partout.





L'hydropulseur EW-DJ4B-G503 de Panasonic a vocation à nous suivre partout. - Panasonic





Fonctionnant sur batterie, avec un temps de recharge d’une heure, le petit appareil (15,4 cm de hauteur, pour 52 mm de diamètre) n’alourdira que peu votre trousse de toilette avec ses 240 grammes. Il a la taille d’une bombe de mousse à raser. Il dispose d’un réservoir d’eau rétractable de 150 ml à remplir à chaque usage et d’une canule à enficher sur son sommet.

A utiliser presque partout

Attention, son utilisation requiert de se trouver au-dessus d’un lavabo. En effet, l’eau projetée dans la bouche devra être évacuée au fur et à mesure du nettoyage entrepris. L’opération, qui peut sembler peu ragoûtante, impose donc de cracher peu à peu l’eau se trouvant dans la bouche en cours d’utilisation. Et l’on prendra soin de n’allumer l’hydropulseur qu’une fois sa canule dans la bouche. A défaut, on risque d’asperger de l’eau un peu partout autour de soi (vécu !).

A l’essai, ce nouveau modèle de voyage s’est avéré d’une simplicité d’emploi enfantine. Il dispose de quatre niveaux de pression pour accentuer la force du jet. Nous vous recommandons de démarrer par le premier niveau, puis, si nécessaire, d’augmenter progressivement la pression. Les petits chatouillis ressentis peuvent sembler plus ou mois agréables, surtout lorsque l’on s’attaque au nettoyage des gencives, naturellement sensibles. En cas de saignement, interrompre immédiatement l’opération.

40 secondes de nettoyage

Celle-ci, qui doit rester assez brève, peut se satisfaire de la capacité d’eau du réservoir qui offre à l’hydropulseur une autonomie de 40 secondes. Cela peut sembler assez peu, mais nos essais récurrents durant une semaine de test nous ont permis, quasi systématiquement, de nettoyer notre bouche en une seule passe.





L'hydropulseur EW-DJ4B-G503 de Panasonic avec sa réserve d'eau rétractable de 150 ml. - Panasonic





Le diamètre de l’appareil (52 mm), juste sous sa canule, peut inquiéter quant à la maniabilité de l’ensemble à l’entrée de la bouche. Certains hydropulseurs, comme le Waterflosser de Waterpik (réf : WP-560EU), notamment vendu en pharmacie, ont un design un peu plus effilé. Ici, la puissance du jet permet cependant de parfaitement atteindre les lointaines molaires sans avoir à introduire, sinon sa canule, le bout de l’appareil dans la bouche.

282 grammes de paperasse

L’efficacité de l’hydropulseur EW-DJ4B-G503 de Panasonic (qui dispose d’une puissance de jet de 6,6 kgf/cm²; soit 6,6 kilogrammes-force par centimètre carré) est bien réelle. A l’issue de chaque utilisation (qui ne se substitue pas à un classique brossage), la sensation d’avoir une bouche plus propre était là.

On peut regretter que Panasonic ne fournisse qu’une canule dans l’emballage, alors que plusieurs membres de la famille peuvent être appelés à l’utiliser son hydropulseur. Compter 6,49 euros pour une canule supplémentaire (réf : WEW0984). Par ailleurs, le chargeur avec sa prise propriétaire devra accompagner vos déplacements. Une charge en USB-C aurait été franchement préférable. Et comme de coutume avec ses appareils, Panasonic continue de fournir beaucoup trop de littérature : ici, le mode d’emploi imprimé en 17 langues, pèse quand même 282 grammes, plus que l’hydropulseur qui ne pèse que 240 grammes ! Franchement, à l’heure des QR codes à scanner…

Reste un petit équipement bien pratique et facile à vivre. Qui plus est, ses accessoires peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Vendu 79 euros, l’hydropulseur EW-DJ4B-G503 de Panasonic vaut à peu près le même prix que ses concurrents nomades, qui ne sont pas très nombreux, et dont certains fonctionnent sur piles uniquement. Recommandable, l’appareil peut aussi avoir de quoi séduire les personnes, ados ou adultes, qui ont des appareils orthodontaires. Selon un sondage Ifop/SODF, plus d’un Français sur deux aurait déjà eu recours, pour lui ou ses enfants, à des soins d’orthodontie.