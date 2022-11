Pratiques ou futiles ? Les objets connectés qui ont intégré notre quotidien s’intéressent de plus en plus à nos compagnons à quatre pattes. Du collier GPS pour retrouver son animal, au robot d’appartement pour l’amuser lorsqu’on est absent, en passant par la litière pour chat auto nettoyante qui nous alerte lorsque notre matou a fait ses besoins, l’imagination ne manque décidément pas du côté des fabricants, qui jouent sur notre attachement à nos 50 millions d’amis pour séduire ! 20 Minutes a fait son marché et sélectionné cinq de ces équipements, parfois insolites.

Le collier GPS pour suivre son animal à la trace : Pet Tracker, d’Invoxia

La crainte de perdre un animal de compagnie qui a fugué est celle de tous les propriétaires de bêtes à poils. Le Pet Tracker d’Invoxia est un tracker de 15 grammes (42 x 24 x 17 mm) qui s’accroche au collier de son animal ou à une attache proposée en option. Avec son autonomie de six mois sur batterie, le petit appendice permet de suivre à la trace son compagnon en recevant des notifications sur son lieu de présence, mais surtout d’être alerté s’il venait à sortir d’une zone géographique prédéfinie dans une application. 119 euros.

Notre avis : Développé par les Français d’Invoxia, ce tracker reste une référence pour suivre son animal. Sans carte SIM (contrairement à d’autres trackers), il utilise le réseau bas débit de communications pour fonctionner. Passé trois ans d’utilisation, un abonnement (9,99 euros/an) est requis pour continuer à l’utiliser. Des lots d’attaches de couleurs en silicone sont disponibles moyennant 15 euros.

Le robot qui joue et nourrit nos compagnons : Rocki, d’Obexx

Monté sur ses quatre roues, le petit robot Rocki (18,5 x 18,5 x 20,5 cm pour 1,5 kg) possède différentes fonctions : streamer en Wifi et en Full HD sur votre smartphone des images de votre animal ; échanger avec lui avec le micro/haut-parleur intégré ; le faire jouer à l’aide de son pointeur laser ; et même le récompenser en lui distribuant des friandises. Ce robot fonctionne sur batterie, avec une autonomie en utilisation jusqu’à cinq heures. 199 euros.





Notre avis : Ce pourrait être un cadeau de Noël pour votre petit compagnon ! Comme tout droit sorti d’un film de SF, ce robot s’avère extrêmement maniable avec ses roues omnidirectionnelles qui lui permettent de tourner sur lui-même. Rocki est capable de circuler sur des tapis, et même de gravir des petites pentes jusqu’à 15° d’inclinaison. Attention, il ne fonctionne que sous iOS, soit avec les produits Apple.

La gamelle qui étanche la soif des chats et petits chiens : Smart Pet Fountain, de Xiaomi

Avec son circuit d’eau circulaire, la Smart Pet Fountain garantit à votre animal de compagnie de toujours disposer d’une eau claire et saine. Son principe : celui d’une grosse gamelle à eau, constamment filtrée à l’aide de charbon actif, et en mouvement (elle simule le ruissellement naturel). Depuis l’application, il est possible de gérer l’alimentation (en continu, ou en mode épisodique), mais aussi d’être alerté s’il est nécessaire d’ajouter de l’eau et de nettoyer le filtre. 79 euros.





La Smart Pet Fountain, de Xiaomi

Notre avis : Finies les gamelles d’eau sales ou vides. Convenant aux chats adultes et aux petits chiens, cette fontaine (191 x 191 x 177 mm) avec réserve d’eau de 1,6 litre subvient aux besoins en eau d’un matou durant 4 à 7 jours. Pratique pour les week-ends prolongés ou les vacances ! Pour plus de commodité d’installation, on aurait apprécié un fonctionnement sur batterie rechargeable et non sur secteur. Attention la fontaine émet un très léger bruit en fonctionnement (30 db).

La caméra qui surveille et gâte son chien : Petcube Bites 2 Lite

A fixer au mur ou à poser sur un petit meuble, la caméra Petcube Bites 2 Lite (14,47 x 7,62 x 26, 9 cm) intègre une caméra Full HD avec angle de vision de 160° et zoom optique 8x, un capteur de mouvement, un réservoir pour 700 grammes pour aliments secs (comme des croquettes) et une application. Connecté en Wifi, cet attelage permet évidemment de surveiller son ou ses compagnons à distance, d’écouter, voire de parler, mais aussi de distribuer des friandises en programmant les rations, ou en les offrant lorsque désiré d’un simple swipe sur l’écran de son smartphone. Alternative, demander à Alexa, l’assistante Amazon, de le faire à la voix… 159 euros.





Notre avis : La Petcube Bites 2 Lite reprend le principe la caméra Furbo lancée il y a cinq ans. Simple à installer, pratique et ludique, l’appareil reste assez gadget et possède un effet déculpabilisant auprès des propriétaires d’animaux qui ont laissé leurs bêtes à poils seules à la maison. Amusant, il est possible de gérer la distance de lancer de friandises selon l’impulsion que l’on appliquera avec l’index sur l’écran de son smartphone. Et gare : un abonnement est requis pour débloquer quelques fonctionnalités (historique vidéo, chat avec vétérinaire – en anglais –…).

La litière grand luxe autonettoyante : LavvieBot S, de PurrSong, Inc

La corvée de nettoyage de la litière du ou des chats ne sera peut-être qu’un vieux souvenir grâce à LavvieBot S. Disposant d’un réservoir pouvant stocker l’équivalent de trois semaines de litière (jusqu’à 6 litres), l’appareil effectue à chaque passage du chat son autonettoyage : les excréments sont tamisés et filtrés, puis poussés dans un bac séparé où l’on aura placé un sac-poubelle, tandis que de la litière propre vient remplacer celle évacuée. Un désodorisant permet même de se prémunir des mauvaises odeurs deux mois durant ! 800 euros.





La litière auto nettoyante Lavvie Bot S reconnait les matous à chaque passage. - PurrSong, Inc.









Notre avis : Compte tenu de l’encombrement de cette litière (70, 4 cm de hauteur, pour 58,2 cm de profondeur et 49,5 cm de largeur), mais surtout de son prix, on peut évidemment s’interroger sur la pertinence d’un tel appareil dans nos vies… et celle de nos bêtes à poils. Reste qu’il est bien pensé. Ajoutons que l’entrée de la LavvieBot S peut détecter jusqu’à trois matous grâce à leur poids et alerte, via une application, de leur passage par le petit coin. De quoi surveiller la durée et la fréquence d’utilisation, surtout s’ils ont des problèmes urinaires…