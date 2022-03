Avec les premiers beaux jours, les projets de sécurisation de sa demeure fleurissent : les vacances de printemps, puis celles d’été, semblent déjà à portée de main. L’offre pléthorique de caméras connectées se renouvelle sans cesse, comme en témoigne le lancement par Avidsen de sa HomeCam2 360, une petite caméra qui permet d’être alerté en cas de détection de présence, mais aussi de surveiller son intérieur depuis son smartphone. « 20 Minutes » a gardé avec elle un œil sur son home sweet home une semaine durant et vous livre ses impressions.

La HomeCam2 d'Avidsen, une caméra connectée d'entrée de gamme motorisée. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Simplicité d’usage

Alerte, les nouvelles caméras de surveillance sont de sortie ! Parmi elles, la nouvelle HomeCam2 360 de la société Avidsen qui vient de sortir avec deux arguments : elle est simple d’emploi et motorisée. Branchée sur secteur, connectée au réseau domestique en cinq minutes, appairée à l’aide d’un QR Code proposé par l’application Avidsen Home, elle séduit par sa facilité d’usage et peut être recommandée même si l’on n’a pas fait bac techno.

Peu de paramètres sont à régler. Parmi eux, la sensibilité de la détection (faible, moyen, élevé), le suivi de mouvement et l’envoi ou non de notifications en cas de détection de mouvement. Et l’on peut s’en satisfaire dans un premier temps. Pour aller plus loin, il sera ensuite possible de définir le calendrier de fonctionnement de la caméra, voire d’orchestrer des routines.

Suivi de sujet à 360°

Au quotidien, la HomeCam2 360 se distingue aussi par sa motorisation. Sitôt une présence détectée, elle adresse une notification, lance l’enregistrement d’une vidéo sur sa carte microSD (non fournie) et prend en chasse l’intrus. La caméra Full HD suit ainsi horizontalement et automatiquement tout visiteur dans ses déplacements. De son côté, le propriétaire absent peut à tout instant prendre à distance la main sur l’orientation de la caméra, et la piloter horizontalement mais aussi verticalement, avec un angle de 85°.

Un système avec son bidirectionnel permet éventuellement de s’adresser à la personne chez soi depuis son smartphone et de l’entendre répondre. Il peut aussi être utilisé pour flatter le chien ou le chat du foyer…

Pratique, mais avec des lacunes

Nos essais révèlent un produit sur lequel on peut globalement compter. Nous n’avons constaté aucune latence entre le passage d’une personne devant la caméra et l’alerte qui en a découlé. Nous avons cependant pu remarquer quelques alertes intempestives, que rien ne justifiait. Mieux vaut vérifier, donc, avant d'appeler un proche ou le commissariat... Le suivi de sujet est un peu plus aléatoire.

L'enregistrement automatique des vidéos s'effectue en local, sur carte microSD. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Nous avons d’abord constaté que la motorisation de la caméra fonctionne par à-coups ne permettant pas un suivi visuellement très fluide d’un éventuel visiteur. Plus embêtant : face à une personne se déplaçant rapidement (ce que l’on peut imaginer dans le cas d’un cambriolage), la caméra le perd parfois de vue et interrompt son suivi ! Une contrainte si l’on compte sur des images enregistrées pour confondre un malfaisant…

De leur côté les images fournies restent correctes, avec un niveau de détails suffisant. La HomeCam 2 360 s’est par ailleurs avérée assez pertinente en usage nocturne. Son éclairage LED à infrarouges nous a semblé d’assez bonne qualité pour nous fournir des images (cette fois en noir et blanc) de qualité honnête.

En avoir pour son argent

A l’arrivée, cette caméra vendue 59 euros offre des services correspondant à l’investissement consenti. Des modèles plus chers sont forcément plus perfectionnés et peuvent selon les cas proposer un volet pour occulter l’objectif, des alertes en cas de détection de son, une détection intelligente des animaux, un zoom, voire un service cloud pour stoker ses enregistrements (et les sécuriser !). Ce sont des critères à considérer avant un achat.

A mi-chemin entre la Mi Home Sécurité 360 de Xiaomi (vendue 39 euros) et la Pan & Tilt de Yale (69 euros), la HomeCam2 360 reste une basique dont on peut se satisfaire avant, éventuellement, de faire évoluer son installation.