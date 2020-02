La caméra Mi Home Security 360° vendue moins de 40 euros. — XIAOMI

La firme Xiaomi lance sa Mi Home Security Camera 360°, une caméra de surveillance connectée vendue moins de 40 euros.

Facile à installer et simple à utiliser, elle a notamment pour avantage d’être motorisée.

Quelque lacunes, comme sa qualité de son et des alertes intempestives, peuvent rebuter.

Trente-neuf euros, c’est aujourd’hui le tarif d’une caméra connectée pour surveiller son intérieur depuis son smartphone. Et c’est Xiaomi, avec sa Mi Home Security Camera 360°, qui casse les prix. A l’heure où beaucoup songent à s’équiper, il nous semblait nécessaire de vérifier si cette nouvelle caméra de surveillance n’était pas qu’un simple gadget…

Cinq à six fois moins cher

Réputé pour ses équipements aux bons rapports performances/prix, le Chinois Xiaomi est plus connu en France pour ses smartphones ou ses trottinettes. C’est oublier qu’il fait feu de tout bois et propose aussi au public des écouteurs, des téléviseurs, des montres de sport, des tablettes ou des ordinateurs. Voire des WC connectés ! Pas étonnant qu’il tente une offensive sans l’univers des caméras de surveillance… A 39 euros, sa Mi Home Security Camera 360° détonne dans cet univers où les prix sont jusqu’à cinq à six fois plus élevés, comme avec les caméras de Netatmo ou de Nest, vendues 199 euros environ.

Installation rapide

De la forme d’une boule posée sur un support, l’appareil est fourni avec un simple câble USB. Il faudra donc chercher dans ses tiroirs un classique adaptateur secteur pour la brancher. On déplore l’absence de batterie, bouée de secours indispensable pour ce type d’équipement en cas de coupure d’électricité.

Branchée sur le secteur, il manque à cette caméra une batterie de secours en cas de coupure d'électricité. - XIAOMI

D’un design assez classique, la caméra possède des finitions pour le moins ordinaires. Il est soit possible de la poser sur un meuble, soit de la fixer au mur, Xiaomi fournissant un système d’accroche avec deux vis. Fonctionnant en Wifi, la Mi Home Security Camera 360° se connecte à l’application Xiaomi Home (en français). Après la création d’un compte (une opération notamment nécessaire pour recevoir des alertes en cas d’intrusion), un QR Code permet de simplement appairer l’appareil. Reste à peaufiner quelques réglages, comme la période de surveillance, la sensibilité et la fréquence des notifications, la vision nocturne…

Faites tourner la rotative !

Outre son prix, l’intérêt de la Mi Home Security Camera 360° est son objectif rotatif, motorisé sur deux axes. Depuis une croix directionnelle dans son application, on peut ainsi en prendre le contrôle et le diriger à 360° de façon panoramique, mais aussi de bas en haut (avec un angle moindre).

La Mi Home Security Camera est motorisée et peut suivre un sujet à distance. - XIAOMI

Il est aussi possible de zoomer sur un point de l’image (16x, en Full HD) pour effectuer une vérification, comme lorsque l’on zoome dans une photo. En cas de détection d’intrusion, la caméra se contente cependant d’émettre une alerte et ne suit malheureusement pas les déambulations de la personne s’aventurant dans la pièce où elle est installée. Dommage. Lorsque l’objectif scrute son environnement, ses mouvements s’avèrent néanmoins extrêmement silencieux.

Hébergement vidéo dans le cloud gratuit

A chaque alerte, la caméra adresse une notification, mais lance également un enregistrement vidéo/audio. Celui-ci s’effectue sur une carte microSD (non fournie) dont la capacité peut atteindre 64 Go. C’est l’équivalent de dix jours d’enregistrement en 720p et de six jours en 1080p. Il est également possible de choisir d’enregistrer sur le réseau NAS de son domicile. Voire directement dans le cloud.

En Full HD, la qualité des images produite est à porter au crédit de la caméra. - XIAOMI

Dans ce cas, la Mi Home Security Camera 360° enregistre gratuitement huit secondes de vidéo après chaque détection. C’est évidemment un vrai plus. D’autres acteurs du marché basent en effet leur modèle économique sur la facturation du stockage de ces fameuses vidéos. Et cela peut coûter jusqu’à 10 euros par mois. Ces mini-séquences pourront d’un simple clic sur une icône être adressées à un contact ou enregistrées dans son smartphone. Reste qu’avec Xiaomi, on ne sait pas trop dans quel « cloud » vont filer nos vidéos… Un petit volet permettant d’occulter l’objectif lorsque l’on est chez soi aurait également rassuré.

Des alertes intempestives…

Ajoutons qu’équipée d’un système infrarouge, la Mi Home Security Camera 360° livre des images nocturnes parfaitement exploitables. La qualité du son enregistré est cependant loin d’être optimale. Celle du son produit à travers le haut-parleur de la caméra (si l’on veut interagir depuis son smartphone avec un visiteur) est quant à lui médiocre.

La qualité audio de la caméra est l'un de ses points faibles. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Testé durant plusieurs jours, notre caméra low cost nous en offre véritablement pour notre argent. Bien sûr, elle possède des limites. Ajoutons parmi celles constatées un sérieux problème d’identification. Placée face à une fenêtre, notre Mi Home Security Camera 360° n’a eu de cesse de nous prévenir qu’elle avait détecté une personne alors qu’il ne s’agissait que d’arbres dont les branches bougeaient au vent…