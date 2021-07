Les perches à selfies ont connu leur heure de gloire en 2015, avant d’être taxées de has been, inutiles, voire dangereuses à la suite de prises de vues mortelles, dues au manque de prudence de leur utilisateur. Avec son GripTight Pro Telepod, l’accessoiriste Joby tente de leur donner un nouveau souffle. 20 Minutes l’a testé avant de l’emporter en vacances.

La bouche en cul de poule, must have des selfies d'été 2021? - JOBY

Jusqu’à 50 cm de hauteur

Après ses Gorilla Pods, accroches articulées pour smartphones et appareils photo qui peuvent rendre bien des services en se fixant à peu près partout et sur n’importe quel support, Joby lance son GripTight Pro Telepod, un accessoire polyvalent qui peut trouver facilement sa place dans une valise avant de partir en vacances.

S’il lui manque une petite housse de rangement, l’objet n’est pas encombrant et mesure 5,51 x 4,63 x 20,8 cm pour 244 grammes. Il prend la forme d’un trépied télescopique dont trois éléments coulissants peuvent s’extraire, formant ainsi un support jusqu’à 50 centimètres de hauteur. C’est sa vocation première.

Les actioncams en action

Dans sa partie basse, ses trois pieds articulés se déplient selon deux formules : la première pour utiliser le Telepod avec des équipements légers (smartphone ou caméra d’action) ; la seconde avec un développement élargi (diamètre jusqu’à 36 cm) offrant un meilleur support et davantage de stabilité pour des appareils photos jusqu’à 1 kg.

Un adaptateur spécifique pour la GoPro est fourni. - JOBY

On apprécie la mécanique interne : le Telepod se manipule avec une grande aisance, se déplie et se replie en quelques secondes. Ainsi utilisé, il est très pratique posé sur une table ou un muret pour se filmer ou filmer avec une stabilisation forcément parfaite. Son pas de vis et son support universel accueillent sans difficulté un smartphone, un appareil photo ou une caméra.

Pour couronner le tout, Joby a eu l’idée d’assortir son Telepod d’une télécommande Bluetooth. Fonctionnant sur une pile bouton (fournie), elle se fixe par un simple emboîtement sur l’une des trois branches du pied du Telepod et sert de déclencheur. Amovible, on peut la conserver dans la main pour lancer une prise de vue (photo ou vidéo) depuis un smartphone. Ou la laisser fixée sur le pied et la garder sous le pouce pour prendre des selfies. C’est sa seconde vocation.

Selfies ou stories en grand large

On peut évidemment railler les touristes avides d’autoportraits plantés dans des décors exotiques. Qui ne l’a jamais fait ? Que le Telepod offre aussi cette possibilité est un argument supplémentaire. A l’époque de TikTok et des stories sur Instagram ou Snapchat, il possède toute sa légitimité. D’autant que l’équipement remplit plutôt bien cette mission.

Le GripTight Pro Telepod transformé en perche à selfies. - JOBY

Outre ses accroches pour toutes les caméras d’action, le trépied métamorphosé en perche à selfies ou en perche à vloguer accepte tous les smartphones sur un support dédié. Sécurisé, avec sa griffe qui enserre parfaitement les terminaux mobiles et les empêche de glisser, ce support permet de se prendre en photo ou de se filmer verticalement ou horizontalement. Il dispose également d’un grip pour un flash et même, dans sa base, d’un double pas de vis pour lui associer des micros.

De nombreux angles d'inclinaison sont proposés. - JOBY

A bout de bras, le Telepod peut offrir un éloignement jusqu’à 79 cm, ce qui permet, comme nous l’avons constaté, d’immortaliser de larges vues, seul ou à plusieurs, tout en se fondant dans le paysage. Et la prise en main de sa partie basse, transformée en grip, est excellente, même avec la main mouillée.

Vendu 80 euros, le GripTight Pro Telepod de Joby est incontestablement un bon accessoire. Bien conçu, pratique, polyvalent, robuste, permettant non seulement de rapporter des selfies de vacances, de poster des stories qui en mettent plein la vue, mais aussi de développer sa créativité en vlogant, il possède bien des arguments pour rejoindre un sac photo ou un sac à dos !