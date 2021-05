Euro 2021: Comment choisir le téléviseur parfait? — 20 Minutes

Coup d’envoi de l’Euro 2021 dès le 11 juin : l’occasion rêvée de remplacer son téléviseur vieillissant par un modèle dernier cri.

Par-delà le budget que l’on se fixe, des critères techniques sont à prendre en compte.

En privilégiant notamment un grand écran 100 Hz avec un bon angle de vision, les matchs gagneront en intensité et en réalisme.

Encore quelques semaines avant le coup d’envoi de l’Euro 2021. Dès le 11 juin, les fans de foot seront scotchés devant leur téléviseur, à défaut, sans doute, de se retrouver dans les stades. Pour beaucoup, l’événement est l’occasion de s’offrir un nouvel écran, plus grand, plus immersif… plus foot ! Mais comment bien le choisir ? Sinon le budget que l’on s’est promis de ne pas dépasser, des critères techniques ne doivent pas être négligés pour décrocher le Graal des téléviseurs. 20 Minutes a convoqué deux experts sur le terrain pour vous épauler dans vos choix.

Soirées foot et retrouvailles dès le 11 juin avec l'Euro 2021. - LG

Jouez dans la cour des grands !

N’hésitez plus, grâce aux téléviseurs UHD/4K, il est possible de jouer dans la cour des grandes tailles d’image, à partir de 55 pouces. Pour Frank Ladoire, rédacteur en chef du site audio/vidéo AVCesar.com, « plus c’est grand, mieux c’est ! ». Grâce aux écrans LCD ou OLED hyper définis, c’en est terminé des histoires de recul nécessaire entre le spectateur et le téléviseur. « C’est aussi l’occasion de passer à la fixation murale. Au mur, on gagne énormément en ergonomie, en liberté de mouvement », conseille Frank.

Du 100 Hz, sinon rien

Si l’on est boulimique de sport à l’écran et a fortiori de ballon rond (mais aussi de jeux vidéo), rien ne vaut un téléviseur avec une dalle 100 Hz. « C’est un critère primordial », indique Gilles Gérin, journaliste au mensuel Les Années Laser. Explications : « Ce chiffre indique la capacité de la dalle à afficher 100 images par seconde nativement. La source visionnée étant en 50 Hz, un téléviseur 100 Hz va doubler la vitesse de rafraîchissement de l’image pour conserver la netteté sur les mouvements ». Attention : cela n’est valable que pour les téléviseurs LCD, les OLED résolvant tous les problèmes avec leur dalle rafraîchie en permanence. Et paradoxe : la télévision «officielle» de l’Euro est le modèle ULED U7 d’Hisense… qui n'est que 50 Hz !

Le téléviseur ULED U7 d'Hisense, TV officielle de l'Euro. - CAPTURE

L’angle de vision : le plus large possible

On regarde rarement un match seul. En groupe, les personnes situées sur les côtés du téléviseur perdent en qualité d’image. « La qualité est optimale à 90°, lorsque l’on est face à l’écran. Lorsque l’on s’écarte, il y a des fuites de lumière, l’image s’affadit, le niveau de noirs remonte et on perd en saturation de couleurs », décrypte Gilles Gérin.

Pas de problèmes d'angle de vision avec les téléviseurs OLED. - LG

La solution ? S’offrir un téléviseur avec une dalle IPS (In-Plane Switching) ou VA (Vertical Alignment). Problème : cela n’est jamais indiqué sur les fiches techniques. « Un test en magasin permet de le vérifier », conseille le journaliste des Années Laser. Précision : là encore, les téléviseurs OLED ne rencontrent pas ces difficultés.

L’OLED, parfait, oui mais…

On l’a vu, les téléviseurs OLED n’ont pas de problème de rafraîchissement de leur dalle ou d’angle de vision. En revanche, leur dalle a souvent un effet miroir : on se voit dedans! « Plus l’écran OLED est grand, plus les reflets sont importants. Il faut trouver l’emplacement idéal, qui ne peut pas être face à une fenêtre », explique Frank Ladoire, d’AVCesar.com. Par ailleurs, ces téléviseurs continuent à souffrir de petits problèmes de marquage, comme avec la trace fantôme d’un logo de chaîne regardée bien trop longtemps et qui ne s’efface plus.

Les écran OLED cultivent des noirs authentiques. - PANASONIC

« Ce phénomène est en constante amélioration » note le rédacteur en chef d’AVCesar.com, « mais nous déconseillons les téléviseurs OLED aux gros gamers : les jeux vidéo sont en HDR et génèrent des points lumineux beaucoup plus intenses qui peuvent poser problème ».

Dolby Vision et compagnie ?

Les téléviseurs compatibles HDR Dolby Vision sont supposés apporter une qualité d’image accrue. Mais pour Frank Ladoire, « il faut garder à l’esprit que plus un téléviseur est performant en termes de traitement d’image, et moins les fonctions HDR et Dolby Vision sont importantes ». Conséquence : si l’on achète un téléviseur premium, son traitement vidéo sera tellement bon de base que l’on n’aura pas besoin d’avoir ces normes-là. Selon le rédacteur en chef d’AVCesar.com, « Le HDR Dolby Vision est super intéressant sur les produits d’entrée de gamme et de milieu de gamme. Sur les TV premium, ça se justifie beaucoup moins ».