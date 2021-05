Euro 2021 EN DIRECT : Noël Le Graët « se réjouit » du retour de Benzema en équipe de France...

C’est un rituel dont on n’attendait plus grand-chose, à force d’annonces sans saveurs ni têtes qui dépassent sous le mandat Deschamps. Et puis le « bombazo »​ a filé comme le vent dans les rédactions depuis mardi. Karim Benzema pourrait bien être rappelé par le sélectionneur à 33 ans, alors que plus personne n’y croyait, sans doute lui le premier. Sa très probable présente éclipsera tout le reste, et pourtant cette liste élargie n’est pas bouclée sur le papier. Les frères Hernandez seront-ils tous les deux de la partie ? Mousa Sissoko devancera-t-il au sprint son coéquipier en club Tanguy Ndombélé ? Martial et Lemar vont-ils passer le cut final ? On a déjà hâte d’y être.