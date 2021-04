La décision était initialement prévue pour la mi-avril. Le conseil de surveillance de Facebook a annoncé vendredi le report de sa décision très attendue sur le retour ou l’exclusion pour une durée indéterminée de Donald Trump de la plateforme. « Le conseil annoncera sa décision sur l’affaire concernant la suspension de l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, de Facebook et Instagram dans les semaines à venir », a indiqué un porte-parole dans un courrier électronique.

Le milliardaire républicain a été banni des deux réseaux du groupe californien (et d’autres plateformes, dont Twitter) après les émeutes du 6 janvier au Capitole. Il s’est vu reprocher ses allégations répétées de fraude électorale, sans fondement, et ses propos d’encouragements à ses centaines de partisans qui se sont engouffrés violemment dans le siège du Parlement américain.

