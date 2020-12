Le couvre-feu imposé pour le Nouvel An ne fait pas que des malheureux. — Daniel RAMALHO / AFP

Les Français ne pourront pas réveillonner comme d’habitude cette année. Le 31 décembre, qui « concentre tous les ingrédients d’un rebond épidémique », sera soumis au couvre-feu, de 20 heures le soir à 6 heures le matin, a annoncé ce jeudi le Premier ministre Jean Castex.

Si pour certains l’annonce de la mise en place d’un couvre-feu le soir du Nouvel An a fait l’effet d’une douche froide, d’autres ont accueilli cette nouvelle très favorablement. De nombreux internautes ont effet fait savoir sur les réseaux sociaux qu’ils se réjouissaient d’une telle décision.

« La fête la plus pourrie de l’année »

Pour certains Français, ce couvre-feu sera l’occasion « d’aller se coucher avant minuit sans passer pour un blasé des fêtes ». « Pour ma part, ça sera une bonne tisane et au lit. Pas la peine d’inventer une raison bidon pour refuser une invitation », a également tweeté une internaute.

D’autres en ont profité pour dénoncer cette « injonction » chaque année à faire la fête, « une mauvaise soirée à laquelle on se sent obligé de participer ». « Perso ça fait des années j’aime pas le Nouvel An, j’ai jamais compris le délire de faire la bise à minuit à des gens que tu connais même pas… », a ainsi écrit un internaute. « Soyons honnêtes, les gens qui hurlent contre la restriction pour le 31… C’est quand même souvent la fête la plus pourrie de l’année où tu attends désespérément minuit pour te casser, ou tu bois du mauvais champagne et ou tu fais semblant d’être content », a tweeté une autre utilisatrice de Twitter.

Rester chez soi le soir du 31 décembre, c’est aussi l’occasion pour certains de se faire plaisir. « Je vais passer mon Nouvel An à regarder Desperate… Eh bah la vérité j’suis trop content », a écrit un internaute. D’autres se réjouissent également de la mise en place de ce couvre-feu, mais pour d’autres raisons.

« Ce petit tour de vis de Castex sur le 31 m’évite de passer pour la daronne rabat-joie de service chaque année quand je sais mes trois enfants en pleine bamboche dans un T2 bondé et enfumé. Son annonce fait parfaitement le job à ma place », explique ainsi une mère de famille.