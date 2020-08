Tik Tech: On a testé la liseuse Vivlio Touch HD Plus qui transforme les livres numériques en livres audio — 20 Minutes

Alors que la rentrée littéraire bat son plein avec 511 nouveaux livres dans les rayons, les liseuses numériques restent une alternative pour nous soulager du poids de nos bouquins.

Vendue 159 euros, pouvant contenir 12.000 ouvrages dans ses 155 grammes, la liseuse Vivlio Touch HD Plus possède une spécificité unique : sa synthèse vocale, capable de transformer n’importe quel ebook en livre numérique.

Le procédé que « 20 Minutes » a pu tester fonctionne bien, mais reste cantonné à une lecture mécanique et sans âme véritable.

Plus de cinq cents nouveaux livres font l’actualité littéraire de cette rentrée 2020. Pour les boulimiques qui ont envie d’en dévorer un maximum, une liseuse numérique semble la meilleure option. Avec ses 155 grammes et sa mémoire de 16 Go, la Touch HD Plus de Vivlio peut en stocker 12.000 environ.

La rentrée littéraire se dévore également en numérique. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Vivlio ? Face aux mastodontes que sont Amazon et ses liseuses Kindle ou encore Kobo et ses différentes liseuses à l’instar de la récente Nia, ce petit français fait de la résistance depuis 2011. Et la firme qui emploie une trentaine de personnes occupe le terrain chez Decitre, Cultura, Boulanger, Furet du Nord ou encore CDiscount…

Un système de synthèse vocal unique

Avec sa coque arrière à la finition cuivrée, la Vivlio Touch HD Plus se démarque avec un look qui claque un peu dans le traditionnel univers gris/noir des liseuses numériques. Mais là n’est la seule singularité de l’appareil au classique écran de 6 pouces.

La liseuse Touch HD Plus de Vivlio lancée à 150 euros. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Disposant d’un système de synthèse vocale, la Touch HD Plus transforme n’importe quel livre numérique en livre audio. Une fois téléchargé un ouvrage sur la plateforme de l’éditeur, il suffit de sélectionner l’option « Voix » dans les réglages de liseuse, de télécharger l’une des deux voix françaises proposées (celle de « Céline » ou de « Mathieu » en l’occurrence !) et de lancer la lecture… Un casque audio filaire (adaptateur mini-jack 3.5 fourni) ou Bluetooth est requis, la liseuse n’intégrant pas de haut-parleur.

Une élocution qui manque de personnalité

Surprise : la synthèse vocale réalise un plutôt bon travail. La prononciation est limpide, pas trop saccadée, et la capacité du système à avaler les pages surprend : à ce jour, Vivlio est le seul fabricant de liseuses à proposer cette option pour des ouvrages français.

Un adaptateur fourni pour brancher un casque audio filaire. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Amazon en avait offert la possibilité fin 2018 sur sa Kindle Paperwhite, mais elle reste réservée aux lecteurs anglophones, avec des livres dans la langue de Shakespeare. Plus simplement, c’est par les applications mobiles d’Amazon, de Kobo et d’Apple qu’il faut passer pour profiter de livres audio…

Mais attention : la lecture par synthèse vocale sur la Touch HD Plus de Vivlio n’a strictement rien à voir avec la lecture par un acteur (ou par un auteur, comme Pierre Lemaitre pour son livre Miroir de nos peines). Bien qu’elles n’aient rien d’électronique et soient parfaitement naturelles, les voix de Céline ou de Mathieu ne s’embarrassent d’aucune forme. Tout juste respectent-elles la ponctuation. Elles restent même incapables de faire la différence dans l’élocution entre un point d’interrogation et un point d’exclamation. Et, petit problème : lors d’un dialogue, la voix interprète le «- » (tiret) précédent une réplique en « moins » vocal ! Ce qui est un peu embarrassant à l’écoute, comme nous avons pu le constater avec les premières pages du nouvel Amélie Nothomb, Les Aérostats…

Transformer un livre numérique en livre audio s'effectue en quelques manipulations. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Rien ne vaut donc un véritable livre audio, mais force est d’avouer que la possibilité offerte par Vivlio ouvre le champ des possibles sur des tonnes d’ouvrages. D’autant que le format ouvert ePUB* est en vigueur chez Vivlio. Surtout, il n’est nul besoin de souscrire un abonnement mensuel comme ceux que proposent Amazon (avec Audible) ou Kobo (notons cependant qu’Apple propose des livres audio à l’unité sur iTunes). La synthèse vocale peut ainsi s’adapter à chaque livre, qu’il soit du domaine public (gratuit) ou non. Malgré les insuffisances du système, on imagine que bien des lecteurs, et notamment des personnes malvoyantes, y trouveront un réel intérêt.

L’une des meilleures du marché

A 159 euros, la Touch HD Plus possède donc de sérieux arguments face à ses concurrentes à prix presque égal et peut se targuer de faire partie des meilleures liseuses du marché.

Les liseuses Vivlio vendues dans un large réseau de points de vente. - CAPTURE

Soulignons malgré tout que la Kindle Paperwhite d’Amazon possède une mémoire plus importante (32 Go, contre 16 Go chez Vivlio), et que la Kobo Libra H2O dispose d’un écran de 7'', contre 6'' pour la Vivlio. Regret justement : la définition de l’écran e-Ink de la Touch HD Plus est un peu faible (1072 x 1448 pixels en 300 ppp). Mais l’affichage réduit l’exposition à la lumière bleue considérée comme nocive, un critère d’achat que les gros lecteurs capables de passer des heures et des heures devant leur liseuse, prendront forcément en compte.

*Formats acceptés

Texte : ePUB, ePUB DRM, DJVU, PDF, PDF DRM, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, HTM, HTML, RTF, CHM, TCR. Images : JPEG, BMP, PNG et TIFF. Audio : MP3 et M4B.