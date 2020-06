Tik Tech: On a testé la tablette Amazone Fire HD 8 à 99 euros — 20 Minutes

Amazon lance une nouvelle version de sa tablette Fire HD 8 dont la précédente mouture datait de 2018.

Vendue à partir de 99 euros, cette tablette d’entrée de gamme à écran 8 pouces HD ne démérite pas, mais reste limitée techniquement.

On se consolera avec sa capacité de mémoire qui peut grimper jusqu’à 1 To et une autonomie d’une bonne journée.

On ne voit que son prix : 99 euros. Mais que cache la nouvelle tablette numérique Fire HD 8 qu’ Amazon lance pour l’été 2020 ? Vraie bonne affaire ou mauvais plan ? 20 Minutes l’a testée à mille occasions durant le confinement – bureautique ou divertissement – et vous livre son verdict.

Une tablette qui ressemble… à une tablette

Pas d’effet « Waouh » au déballage. La nouvelle tablette Fire HD 8 d’Amazon ressemble… à une tablette numérique. Très plastique dans sa fabrication, ses finitions restent cependant soignées, mais l’objet ne dégage aucune personnalité particulière. Légère (335 g), la tablette dispose d’un écran de 8’’/20,3 cm.

La Fire HD 8 dispose d'un écran de 8 pouces HD de 1280 x 800 pixels. - AMAZON

C’est significativement plus petit que l’écran d’un iPad (10,2’’/25,90 cm). Cette taille ramassée permet une prise en main finalement agréable, la Fire HD 8 n’étant en aucun cas encombrante. Pareillement, elle trouve simplement sa place dans une sacoche ou un sac à dos.

Un écran HD qui souffre de reflets

Avec une définition de 1280 x 800 pixels, son écran est simplement HD. Et cela se voit. Oh, rien de rédhibitoire : l’appareil est largement suffisant pour binge watcher ses séries TV préférées, mais manque de précision pour flatter la rétine lors du visionnage d’un bon film. On s’en contentera. D’autant qu’Amazon a lesté son ardoise de deux haut-parleurs stéréo… Pour plus d’intimité, le Bluetooth mais aussi la prise casque mini jack 3,5 mm sont de la partie pour connecter un casque audio. Attention : malgré une luminosité très correcte de l’écran, toute utilisation en extérieur est, pour ainsi dire, proscrite.

En plein soleil, la luminosité de l'écran n'y suffit pas... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Outre les reflets intempestifs qui plombent l’ambiance, une exposition face à une lumière vive – genre le soleil – oppose une fin de non-recevoir à toute tentative d’utilisation. Bref, pour les après-midi séries TV/piscine cet été, il faudra repasser. Idem sur le canapé du salon ou sur la banquette arrière de la voiture : la dalle IPS de la Fire HD 8 ne possède pas de bons angles de vision. Conséquence : regarder une vidéo seul ne pose pas de problème, mais c’est moins confortable dès qu’on se retrouve à deux.

Les capteurs photo avant et arrière ne comptabilisent que 2 mégapixels chacun... - CHRISTIOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Au rayon des impasses techniques, les capteurs photos avant et arrière de la tablette n’offrent que 2 mégapixels chacun, ce qui est dérisoire… pour ne pas dire inutile, sinon pour improviser une réunion avec Zoom. Filmant en 480p ou 720p, la Fire HD 8 semble d’un autre âge. Ce que confirme aussi la vitesse de son processeur… loin d’être un foudre de guerre.

Autonomie et mémoire en hausse

Là ou Amazon a consenti quelques efforts à la modernité, c’est sur l’autonomie et la mémoire interne. La première émarge à une bonne journée d’utilisation, ce qui est très correct. La seconde est, au choix, de 64 Go (99 euros) ou de 128 Go (129 euros), avec possibilité d’extension jusqu’à 1 To avec carte micro SD. De quoi, quand même, télécharger quelques films et séries pour partir en congés. C’est mieux que la précédente génération Fire HD (en 2018) qui ne proposait que 16 Go de mémoire.

La magasin d'applications d'Amazon n'est pas aussi complet que celui de Google. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Rappel de rigueur enfin : les tablettes Amazon fonctionnent sous leur propre interface et… se passent des services de Google. Du coup, le magasin en ligne du webmarchand n’est pas aussi bien achalandé que celui de la firme de Mountain View. Pas de souci pour la vidéo : Amazon Prime, Netflix, Youtube et même Disney+, sont là. Mais pas Apple TV+. Pour la musique, Amazon Music, Spotify, Tidal, ou Tunein sont accessibles. Mais pas Deezer. Et pour circuler cet été avec la Fire HD 8 dans la voiture, on fera confiance à Mappy, Waze restant aux abonnés absent.