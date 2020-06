Cinq enceintes Bluetooth pour déconfiner la Fête de la Musique — 20 Minutes

En raison du déconfinement progressif, la Fête de la musique ne jouera pas cette année sur le même tempo que les années précédentes.

Pour célébrer l’arrivée de l’été en petit comité, notre sélection d’enceintes Bluetooth permet de vous adapter aux effectifs: seul, à deux, à plusieurs, en petit groupe.

De 99 euros pour une enceinte nomade qui ne vous quittera pas à 499 euros pour une boombox envoyant du gros son, «20 Minutes» appuie sur «Play».

Pas envie de vous mêler à la foule de la rue ? Le 21 juin, maintenez les gestes barrière et faites de la musique avec une enceinte Bluetooth dimensionnée à votre budget et vos envies. De 99 euros à 399 euros, « 20 Minutes » vous propose sa playlist d’équipements adaptés à vos besoins.

Boomster Go, de Teufel : pour fêter la musique tout seul, sur son vélo

Vous l’accrocherez avec sa dragonne sur le guidon de votre vélo (ou de votre trottinette) et profiterez ainsi de vos playlists en toute liberté. Discrète (10,2 x 10,7 x 4,6 cm, pour 355 g) et disponible en différents coloris, l’enceinte nomade Boomster Go de la marque allemande Teufel vous suivra dans vos écoutes nomades au gré de ses 10 heures d’autonomie avec sa batterie de 2600 mAh.

Vendue 99 euros, l'enceinte Boomster Go est idéale pour écouter sa musique en solo. - TEUFEL

Malgré sa petite taille, cette enceinte parvient à délivrer un son assez équilibré et chaleureux qui n’exclut pas les basses. Sur ce point, on peut la préférer à la petite enceinte SoudLink Color II de Bose (139 euros), malgré une autonomie identique. 99 euros.

GO PK5 de LG : au diapason d’une écoute à deux, en amoureux

Lancée il y a 18 mois, cette petite enceinte Bluetooth profite d’un excellent rapport performances/prix. Robuste et légère (1,2 kg), elle est facilement transportable avec sa grosse poignée avant. Peaufinée avec la société anglaise Meridian, sa qualité audio n’est pas discutable et la PK5 s’avère aussi à l’aise dans des registres pop/rock où ses basses sauront se révéler, qu’avec des répertoires plus nuancés.

La petite enceinte PK5 ajoutera de la couleur à vos soirées musicales. - LG

Une touche « Clear Vocal » permet même de mettre en avant les voix des artistes. Pour une soirée musique et romantique, ses deux haut-parleurs peuvent être rétroéclairés par des LED colorées qui battront la mesure. A la norme IPX 5, l’enceinte PK5 résiste aux projections d’eau. Aucun risque de l’abîmer à la première ondée. Désormais à 119 euros, sa concurrente directe, la Sony SRS-XB32, l’est également, mais s’avère plus endurante, avec une autonomie de 24 heures, contre 10 heures seulement pour l’enceinte LG. 109 euros.

Stanmore II, de Marshall : savourez les retrouvailles avec vos potes musicos

L’enceinte Stanmore II de Marshall cultive son esprit rock : caisson de bois, revêtement simili cuir texturé, finitions métal et boutons physiques à l’ancienne en appellent à la nostalgie. Mesurant 35 x 19,5 x 18,5 cm pour 5,85 kg, c’est aussi un bel objet.

S'habillant de nostalgie, l'enceinte Stanmore II diffuse un son puissant. - MARSHALL

Si elle ne fonctionne que sur secteur, elle envoie du lourd : 80 watts de bonne puissance répartis sur deux tweeters de 15 watts et un woofer de 50 watts. Que l’on choisisse de l’utiliser en Bluetooth 5.0 ou en filaire (elle dispose de prises RCA et d’une entrée jack 3,5 mm), c’est une polyvalente que les promos rendent plus accessible : 299 euros, contre 349 euros à son lancement.

Boombox 2, de JBL : pour monter le son sur votre roof top

Certainement l’enceinte Bluetooth à considérer pour les soirées en bande. Transportable, offrant jusqu’à 24 heures d’autonomie grâce à sa batterie de 10.000 mAh, la Boombox 2 est aussi étanche (norme IPX7) et peut être immergée.

La Boom Box 2: un monstre de puissance qui, en plus, est totalement étanche. - JBL

Massive et imposante avec ses 48 cm de long et 6 kg, cette enceinte est capable de balancer jusqu’à 150 watts RMS. Autant dire que vos voisins ne résisteront pas au cluster de décibels durant cette Fête de la musique… Bon point : l’appareil fait aussi office de PowerBank pour recharger le smartphone du DJ qui risque de s’essouffler avant elle. Musclée comme aucune autre, cette Boombox 2 reste davantage l’outil de prédilection pour des soirées déhanchées outdoor que pour des écoutes musicales religieuses et confinées. 499 euros.

MHC-V42D de Sony : dynamisez la plage ou votre garage

S’inscrivant dans la tendance des « enceintes soirées » dont Sony avait été l’initiateur il y a 4 ans, la MHC-V42D propose à peu près tout pour fêter la musique.

Avec l'ensemble MHC-V42D, les jeux de lumières sont compris. - SONY

Faisant figure de caisse à outils pour écouter, mixer, ou chanter, l’appareil est équipé d’un lecteur CD/DVD, d’une liaison Bluetooth, d’une interface gestuelle permettant d’enchaîner les morceaux d’un geste de la main ou d’envoyer des effets sonores. Egalement à bord : des jeux de lumières dignes d’une disco mobile. Impressionnante du haut de ses 80 cm, l’enceinte l’est tout autant par sa puissance de feu dévastatrice. 379 euros.