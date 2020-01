STREAMING De nombreuses personnes pensent qu'il y a un lien entre leur animal et la musique, selon une étude

Spotify lance des playlists pour animaux de compagnie. — Vanessa Carvalho/REX/Shutterstock/SIPA

Spotify lance des playlists personnalisées… Pour les animaux de compagnie. La plateforme de streaming réagit ainsi à une étude, qui montre que 74 % des propriétaires britanniques d’animaux de compagnie jouent de la musique pour leurs compagnons.

Traits de personnalité

Intitulée «Pet Playlists », cette nouvelle fonction propose ainsi à l’utilisateur de choisir le type d’animal (entre chat, chien, oiseau, hamster et… iguane), puis préciser s’il est plutôt « calme » ou « énergique », « timide » ou « amical », et « indifférent » ou « curieux ». On peut ensuite ajouter le nom de l’animal, et une photo, pour personnaliser la playlist, qui contient 30 titres.

L’algorithme semble s’inspirer en partie des goûts de l’utilisateur – et propriétaire de l’animal –, des traits de personnalité du chat… Et des chansons dont le titre contient le mot « chat », constate The Verge.