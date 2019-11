On a testé la Portable Speaker de Bose — 20 Minutes

Bose ne veut pas laisser à Sonos et son enceinte Move le monopole des enceintes intelligentes Bluetooth et Wifi à la fois.

Lancée à 369 euros, la Portable Speaker possède de multiples qualités au premier rang desquelles figure sa qualité sonore.

Mais face à sa concurrente désignée, qui en fait un peu plus, son tarif semble disproportionné.

Son nom dit bien les choses : « Portable Speaker ». Avec sa nouvelle enceinte portable, Bose veut concurrencer Sonos et sa Move lancée il y a quelques semaines : toutes deux sont Wifi, Bluetooth et « intelligentes ».

Résistante en extérieur

Assez élégante, disponible en noir ou blanc, la Portable Speaker de Bose ne pèse que 1,06 kg. Une poignée permet de la transporter, mais le constructeur ne fournit pas de housse de protection pour la glisser dans un bagage, ce qui est dommage. Une fois rechargée (en USB-C ou sur un socle non fourni), l’enceinte est parée pour la balade.

A l'extérieur, la Portable Speaker fonctionne en Bluetooth et résiste aux projections d'eau. - BOSE

Bluetooth, on peut la promener presque partout. Sa protection contre les éclaboussures et les petits chocs (norme : IPX4) est un plus. Par contre, inutile d’envisager l’emmener à la plage, elle n’est pas protégée contre la poussière, donc contre le sable… Nous avons profité de notre test pour écouter la Portable Speaker sur une terrasse, assez humide et fraîche en cet automne. Playlist « Chill » (et plaid !) de circonstance, l’enceinte s’y est fait très agréablement entendre. Les touches +/- du volume animent un petit cercle lumineux blanc au sommet de l’appareil, plus ou moins visible selon que le son gagne ou perd en intensité. Et ça épate les amis.

Jusqu’à 20 mètres carrés

Mais la Portable Speaker est également Wifi. A cela, plusieurs raisons. La première est de pouvoir diffuser dans la maisonnée de la musique sans compression, donc avec un meilleur rendu sonore. Compatible AirPlay2 (la norme de transmission Wifi d’Apple), l’enceinte séduira au premier chef les aficionados d’iPhone ou d’iPad.

A l'intérieur, la Portable Speaker privilégie le Wifi pour une qualité de son optimale. - BOSE

L’écoute s’avère de belle qualité, avec un son équilibré. Celui-ci laisse la place libre à des basses rondes sur Everything I Wanted, de Billie Eilish. Il soigne les aigus de Massaï de M ou de Never Change de Coldplay. Il bichonne les médiums de How Do You Sleep ? de Sam Smith. Et révèle une bonne dynamique sur Walking in the Dark de Metronomy… On se laisse indiscutablement séduire. Comme de coutume, Bose ne communique pas la puissance de son enceinte. A l’essai, elle s’avère très à l’aise dans une pièce jusqu’à 20 mètres carrés environ, mais ne pourra pas prétendre sonoriser correctement un espace plus vaste.

Le multiroom attendra

Autre avantage du Wifi : pouvoir coupler un assistant personnel à la Portable Speaker de Bose. Le constructeur laisse le choix entre Google Assistant et Alexa d’Amazon au moment de la configuration.

Le panneau de contrôle de la Portable Speaker de Bose. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Son enceinte peut donc aisément trouver sa place dans un des deux écosystèmes dominant autour de l’intelligence artificielle. Hélas, la Portable Speaker n’est pas encore prête pour le multiroom. Impossible de lui coupler d’autres enceintes de la marque, Bose précisant néanmoins que cette possibilité sera offerte ultérieurement.

Un tarif qui désarçonne

Malgré les indiscutables qualités de cette enceinte, son prix refroidit un peu. A 369,95 euros, la Portable Home Speaker de Bose est un joujou bien onéreux. D’autant que son socle de charge reste optionnel (29,90 euros).

En plus d'une classique charge en USB-C, la Portable Speaker peut se recharger sur un socle, hélas non fourni. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Si on l’en équipe, l’attelage est au même tarif que la Sonos Move (399 euros) qui dispose, elle, d’un socle dans la boîte, qui est multiroom, mais aussi plus puissante (et trois fois plus lourde !). Si l’idée est de s’offrir une enceinte nomade, robuste et intelligente pour les fêtes à prix raisonné, la Link 20 lancée il y a 2 ans par JBL intègre Google Assistant et reste une valeur sûre côté audio. A 199 euros, on peut largement s’en satisfaire.