View this post on Instagram

Day 45. Putting the #coronavirus to #sleep. #lockdown #selfisolation #quarantine #quarantena. #radish #corn #headband #mask #coat #veggies #vegetables #fruit. #covid #covid19 #coronaart #covid19artchallenge #covidart. Thanks @costanza.aterini for helping with the set up! ☺️. #easyingthelockdown @mas.corona