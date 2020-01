Photo d'illustration de Twitter. — Geeko

La mort du général iranien Qassem Soleimani, tué vendredi dans un raid américain, a provoqué une dangereuse escalade des tensions entre Washington et Téhéran, au point que certains internautes s’inquiètent aujourd’hui d’une « Troisième Guerre mondiale ».

Plusieurs milliers de tweets sur le sujet ont été publiés depuis 24 heures. Les hashtags #3emeguerremondiale, #WWIll et #TrumpsWar se sont même classés ce samedi matin en tête des trending topics sur Twitter, c’est-à-dire des sujets les plus commentés sur le réseau social.

« Quand je vois #WWIII en TT et que je me rends compte que c’est pas le prochain Call of Duty »

Beaucoup d’internautes ont malgré tout tenté de s’amuser de la situation, en postant des messages rivalisant d’humour.

Quand je vois #WWIII en TT et que je me rend compte que c'est pas le prochain Call of Duty pic.twitter.com/brkRGsgbTI — 🇫🇷 リリアン 🇵🇹 (@Lilian_D90) January 3, 2020

Les meufs qui font de l’équitation quand on va prendre leurs chevaux pour les donner aux gars du 77 pour la WW3 pic.twitter.com/KdovJG9Wfb — 𝘾𝙖𝙥𝙩𝙖𝙞𝙣 𝘿.𝘾𝙤𝙤𝙠 23🧬 (@kingchris287) January 3, 2020

Booba et Kaaris quand ils vont se croiser dans les tranchées #WW3 #WWIII pic.twitter.com/QocVdJLpWU — トーマス (@EpinatThomas) January 3, 2020

Quand je vais voir mon voisin en train d’essayer de s’échapper #WWIII pic.twitter.com/TKZ5peFAhy — 5A1MY (@Cmiewsh) January 3, 2020

Les petites « astuces » pour éviter d’être appelé par l’armée

Pour les jeunes Américains, la perspective d’une telle guerre évoque surtout la crainte d’être appelé pour rejoindre les rangs de l’armée. Certains internautes ont ainsi proposé des petites « astuces », encore une fois pleines d’humour, pour tenter d’échapper à l’armée.

Cant draft me for world war 3 if they cant see me pic.twitter.com/FnTwNx0821 — maj (@Ioeky) January 3, 2020

« Ils ne peuvent pas m’enrôler pour la troisième guerre mondiale s’ils ne peuvent pas me voir ».

Me disguising myself as the family dog when they come looking for me to draft me for WWIII pic.twitter.com/WtoDLuum3x — 𝔍 𝐀𝐕 𝐈 𝐄 𝐑 (@javrxjas) January 3, 2020

« Je me déguise en chien pour le moment où ils viendront me chercher afin de m’enrôler pour la troisième guerre mondiale ».

When the US government asks for my birth certificate so they can draft me for #WW3 pic.twitter.com/fgp1lrhbPz — JV 🇵🇷 (@noowaayyjose) January 3, 2020

« Lorsque le gouvernement américain me demande mon certificat de naissance pour m’enrôler ».

me and my niggas linking up in prison after denying the draft for World War 3 pic.twitter.com/jbJRxDbWEk — craig hendrix 🖤🦋 (@pgcraiig) January 3, 2020

« Moi et mes gars réunis en prison après avoir refusé la conscription pour la Troisième guerre mondiale ».