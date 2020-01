Des milliers d'Iraniens ont manifesté à Téhéran après la mort du commandant Qasem Soleimani, le 3 janvier 2020. — ATTA KENARE / AFP

Après la mort du haut commandant iranien, Qassem Soleimani, tué dans un raid américain à Bagdad, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Téhéran, ce vendredi, pour dénoncer les « crimes » américains.

Après la prière, une foule a rempli des rues du centre de la capitale iranienne, scandant « Mort à l’Amérique » et brandissant des portraits de Qassem Soleimani. Ce dernier était à la tête de la force al-Qods, entité en charge des opérations extérieures au sein des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique iranienne. Il a été tué tôt vendredi à Bagdad en Irak.

« L’axe du mal, ce sont les Etats-Unis »

Femmes et hommes, certains âgés, ont défilé en brandissant notamment des portraits du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. « L’axe du mal, ce sont les Etats-Unis, le leitmotiv de la religion et du Coran est : mort à l’Amérique », ont-ils scandé en chœur. « Ô leader de notre Révolution, condoléances, condoléances », ont-ils poursuivi. L’agence officielle Irna a rapporté des défilés similaires dans les villes d’Arak, Bojnourd, Hamedan, Hormozgan, Sanandaj, Semnan, Chiraz et Yazd.

La mort de Soleimani, devenu ces dernières années une haute personnalité publique en Iran, a aussi provoqué des rassemblements dans sa ville natale, Kerman (centre), d’après la même source. Pour ses partisans comme pour ses détracteurs, Qassem Soleimani, qui a joué un rôle important dans le combat contre les djihadistes, est l’homme clé de l’influence iranienne au Moyen-Orient : il a renforcé le poids diplomatique de Téhéran, notamment en Irak et en Syrie, deux pays où les Etats-Unis sont engagés militairement.