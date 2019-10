Les Sleepbuds, oreillettes compactes sans fil commercialisées par Bose, font l’objet d’un rappel par le fabricant américain. En cause : un problème repéré sur les batteries des accessoires, rapporte Numerama ce vendredi.

Des clients ont en effet remarqué que le produit, mis au point pour améliorer le sommeil et l’endormissement, se chargeait de manière incomplète ou s’éteignait sans prévenir. Pour certains malchanceux, les oreillettes étaient concernées par les deux problèmes.

@Bose @BoseUK my left sleepbud refuses to charge past 58%. Have tried updating the case firmware, resetting the case, everything. Any ideas? Struggle to sleep without them! pic.twitter.com/y9ml0rVocc