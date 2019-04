CONFERENCE DE PRESSE Les internautes se sont moqués de plusieurs expressions prononcées par le chef de l’Etat durant son allocution et lors de son échange avec les journalistes

Emmanuel Macron, le 25 avril à l'Elysée. — Macron a-t-il réussi son opération de communication?

Elle était censée lancer l’acte II du quinquennat Macron​. La conférence de presse du chef de l’Etat, qui s’est tenue ce jeudi en fin d’après-midi, a abondamment été commentée sur les réseaux sociaux. Les mesures fiscales, écologiques ou concernant le pouvoir d’achat des Français ont fait l’objet de nombreux commentaires sur Twitter et Facebook. Mais les internautes se sont surtout moqués de plusieurs expressions prononcées par le chef de l’Etat durant son allocution et lors de son échange avec les journalistes.

Le président de la République a notamment évoqué plusieurs fois un « art d’être français », assurant qu’il faut être « enraciné et universel » pour le cultiver et que l’espérance permettrait de « le faire vivre ». « Cet art d’être français, c’est un attachement particulier à notre langue, notre culture, et à quelques permanences », a-t-il également déclaré. Une expression qui a beaucoup fait rire les internautes.

« L’art d’être français (…), ça s’appelle l’apéro »

« Pardon mais l’art d’être français qui consiste à mettre plus d’humain dans le projet, ça s’appelle l’apéro et c’est l’heure là » ou encore « En train de réfléchir présentement à « l’art d’être français » », ont tweeté certains internautes.

Pardon mais l'art d'être français qui consiste à mettre plus d'humain dans le projet ça s'appelle l'apéro et c'est l'heure là — V.Descouraux (@vdesc) April 25, 2019

En train de réfléchir présentement à « l’art d’être français » pic.twitter.com/O0CCr8dRMe — Amandine Rebourg (@Amandiine) April 25, 2019

Le chef de l’Etat a également parlé de « patriotisme inclusif » lorsqu’il a évoqué le sujet de l’immigration. Emmanuel Macron a regretté des abus « profonds du regroupement familial et du droit d’asile » tout en rappelant l’importance de la tradition de l’accueil et de l’intégration en France, estimant essentiel qu’un débat s’ouvre au Parlement pour « rebâtir un patriotisme inclusif ». Un oxymore, là encore, très moqué sur les réseaux sociaux.

Si quelqu'un a une définition de "patriotisme inclusif" mdr ??? #conferencedepresse — Eva. (@BooksAreHome_) April 25, 2019

Il est temps d’aller commander les pizzas parce que le « patriotisme inclusif », je sens que sur un estomac vide, ça va barbouiller tout de suite... 🤢 — frederique matonti😴🐝 (@FMatonti) April 25, 2019

L'écriture inclusive > Le patriotisme inclusif. #ConférenceDePresse — Julien Ballaire (@Julien_Ballaire) April 25, 2019

Emmanuel Macron n’a jamais caché, ces dernières années, qu’il souhaitait donner au mot «patriotisme» une connotation positive et ouverte, d’où l’usage de cette expression lors de son allocution.

« Tout est cul par-dessus tête »

Fidèle à ses habitudes, le président de la République a également utilisé quelques expressions anciennes, que de nombreux internautes ont également relevées. Après la « poudre de perlimpinpin » et « croquignolesque », Emmanuel Macron a cette fois utilisé l'expression «cul par-dessus tête». « Nos concitoyens ont l’impression que, en quelque sorte, tout est cul par-dessus tête, que plus rien ne tient », a-t-il ainsi déclaré lors de la conférence de presse. Un langage qui n’a pas manqué de faire réagi les internautes sur Twitter.

"Tout est cul par dessus tête " la nouvelle expression de @EmmanuelMacron. Saperlipopette !! — Jacques Fabre (@Fabre_M_) April 25, 2019

Pensée pour le traducteur en langage des signes qui a dû traduire "cul par dessus tête" 😢 @EmmanuelMacron #GrandDebat #conferencedepresse — simon prigent (@PrigentSimon) April 25, 2019