Après un an de mandat, Emmanuel Macron sur Twitter ça donne quoi en chiffres?

Ça tweete, ça tweete. Depuis sa victoire le 7 mai 2017, le président de la République a beaucoup parlé et fait parler de lui sur Twitter révèle Visibrain. La plateforme de veille des réseaux sociaux a analysé les tweets postés par et sur Emmanuel Macron depuis le début de son mandat. Parmi les résultats on compte quelques premières places.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le président français a été plus actif que son homologue américain. En un an, Emmanuel Macron a publié avec son compte @emmanuelmacron 2 694 tweets, soit une cinquantaine de plus que Donald Trump. L’ancien ministre de l’Economie a ainsi gagné plus de 2 millions de followers à travers le monde.

Le Français le plus retweeté de l’histoire

Visibrain relève que cette année, 44 146 508 tweets ont mentionné son nom. Les expressions venues d’un autre temps (ou d’une autre galaxie) ont également fait réagir la toile. Sur le haut du podium « Poudre de perlimpinpin » avec 13.305 tweets, suivi de « carabistouille » (7.952 tweets) et « Croquignolesque » (6.595 tweets).

On notera que le président de la République est devenu le Français le plus retweeté de l’histoire avec un post ne contenant ni hashtag, ni texte. Il s’agit de la photo « Make our planet great again », publié le 2 juin 2017 après que Trump a décidé de sortir les Etats-Unis de l’accord de Paris. La référence au slogan de campagne du président américain a été retweetée plus de 387.000 fois.