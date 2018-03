Emmanuel Macron raillé sur Twitter après avoir qualifié la démocratie de «système le plus bottom up de la Terre»

L’anglicisme, prononcé quelques jours après la semaine de la francophonie, a suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Lors de la présentation ce jeudi de son plan sur l’intelligence artificielle au Collège de France, Emmanuel Macron a qualifié la démocratie de « système le plus bottom up de la Terre ».

L’emploi de ce terme, qui rappelle fortement le langage employé dans les start-up, a été raillé par de nombreux internautes.

Je crois dans l'autonomie et la souveraineté. La démocratie est le système le plus bottom up de la terre. #AIforhumanity