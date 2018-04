Nice: Pour lutter contre l'espionnage industriel, ils créent des boîtiers cryptés

Kris Barcewicz (à g.) et son équipe vont faire breveter leur boîtier. — BlackBoxSecu

Kris Barcewicz l’affirme : « C’est encore mieux que dans les films. » Et pourtant, ce n’est pas de la science-fiction. Sa start-up BlackBoxSecu, basée à Sophia-Antipolis, développe un boîtier qui permet de coder les conversations audio. Objectif : sécuriser ses communications et lutter contre l’espionnage.

« Entre les années 2014 et 2015, il y a eu plusieurs affaires d’écoutes. Celle de Nicolas Sarkozy, mais aussi celles des entreprises françaises par d’autres étrangères. Elles ont probablement perdu des contrats après ces écoutes. » Pour protéger la vie privée ou les découvertes technologiques, Kris Barcewicz se lance alors dans l’élaboration d’un boîtier.

La taille d’une carte de crédit

Pas plus grand qu’une carte de crédit, il crypte et décrypte les communications audio. « Il se branche aux téléphones, aux ordinateurs et aux tablettes des deux personnes qui souhaitent communiquer entre elles », précise le fondateur. Destiné aux responsables des grandes entreprises, aux membres des gouvernements, aux avocats, chaque boîtier sera vendu près de 2 000 €. « La sécurité n’a pas de prix, estime Kris Barcewicz. Combien coûte le vol d’un secret de logiciel ? Enormément d’argent. »

Toujours en phase de prototypage, la start-up espère un début de production à la fin de l’année. Et elle est en train de déposer un brevet… pour ne pas se faire à son tour dérober l’idée.