Sport

RUGBY Le joueur était revenu sur le terrain après s’être écroulé à la suite d’un choc violent…

Palisson lors du match du Stade Toulousain contre La Rochelle, le 5 mars 2017 - REMY GABALDA / AFP

B.De. avec AFP

La Fédération française de rugby (FFR) a demandé à la Ligue de diligenter une enquête après la polémique consécutive au retour sur le terrain d’Alexis Palisson (Stade Toulousain) à l’issue d’un protocole commotion, dimanche en Top 14, a annoncé la FFR dans un communiqué.

« La FFR demande à ce que la LNR [Ligue nationale de rugby] constitue un rapport d’enquête sur cet incident afin de savoir si les règlements internationaux en termes de commotion cérébrale ont bien été respectés et, dans le cas contraire, de déterminer les responsabilités de chacun dans cet incident afin d’en tirer les conclusions et de prendre les sanctions qui s’imposent », annonce la FFR dans ce communiqué daté du 10 mars.

>> A lire aussi : Beaucoup de départs, (encore) peu d’arrivées… Le futur Stade Toulousain reste flou

Lors de la défaite face à La Rochelle (21-27), l'ailier toulousain Alexis Palisson est revenu en jeu après avoir suivi avec succès le protocole commotion soumis par l’encadrement médical de son club, alors qu’il avait titubé puis s’était écroulé par terre après une violente percussion au cours du jeu.

Deux jours plus tard, Serge Simon, numéro 2 de la FFR, avait mis en cause le corps médical du Stade Toulousain et les arbitres de la rencontre. « C’est scandaleux […]. Palisson n’aurait jamais dû retourner sur le terrain, il faut dégager des responsabilités sur ce qui s’est passé », avait-il notamment déclaré.

>> A lire aussi : «Scandaleux», «Inacceptable»... Le cas Palisson énerve Serge Simon et la FFR

Le Stade Toulousain « a satisfait à l’obligation de protocole commotion en vertu des règlements en vigueur et conformément aux directives de la Ligue nationale de rugby », a réagi vendredi le club dans un communiqué.

Mots-clés :