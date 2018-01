«Ezeala n'a pas joué parce qu'il est jeune mais parce qu'il est bon», Azéma répond à Provale

Franck Azéma a réagi aux déclarations de Provale — Seconds Left/Shuttersto/SIPA

« L’intensité, le rythme et la fréquence des matchs en Top 14 peut poser la question de la présence sur le pré d’un jeune joueur de 18 ans dont le morphotype ne correspond pas à ceux des athlètes hors-norme évoluant dans le Top 14. » Voilà ce que pense le syndicat des joueurs de Provale de la titularisation du jeune Clermontois Sam Ezeala sur la pelouse du Racing 92. Des propos qui n’ont pas franchement plu au coach de Clermont, Franck Azéma, lequel s’est empressé de réagir sur le site de l'ASM​.

Provale ne connaît pas le travail que fait Sam et la place qu’il a dans notre groupe depuis plusieurs mois. Depuis la saison dernière, il s’entraîne avec le groupe professionnel, il n’a pas débarqué comme ça du centre de formation du jour au lendemain pour jouer une rencontre de Top 14. Nous attendions qu’il ait 18 ans pour le faire débuter, comme la règle nous y autorise, mais ses premières feuilles de match étaient prévues, anticipées. […] Il n’a pas joué parce qu’il est jeune mais parce qu’il est bon et sa très bonne première période le prouve comme je suis certain que l’avenir le montrera. »

Franck Azéma a contacté le président de Provale, Robin Tchale-Watchou, afin de lui faire part de son mécontentement. Celui-ci lui a, à en croire le site de l’ASM Clermont, a assuré que ses propos avaient été déformés. Pas de quoi calmer le manager clermontois, qui n’a que très peu apprécié la démarche du syndicat.

« J’aurais aimé qu’ils nous appellent avant de communiquer. Ils ne l’ont pas fait. Ils n’ont d’ailleurs pas, non plus, pris le soin de prendre des nouvelles de Sam directement ou par notre intermédiaire. J’en profite pour en donner, Sam va bien, il récupère normalement et sera avec nous ce soir », a-t-il conclu.