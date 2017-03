By the Web

TWITTER La section Style du média américain a dressé le portrait le fils aîné du président des États-Unis. Le contenu de l’article ainsi que sa photo d’illustration ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux…

Le tweet du New York Times Style sur Donald Trump Jr - Capture Twitter

Marie de Fournas

Samedi 18 mars, le New York Times Style a publié un article dressant le portrait du fils aîné de Donald Trump : Donald Trump Junior. La rubrique du média a donc tout naturellement partagé l’article sur les réseaux. Sauf que sur Twitter, le community manager a écrit et s’est un peu planté. « Le plus "relax" des Trump – Donald Jr. – de la chasse à Twitter en passant par cette arrestation à la Nouvelle-Orléans ». Pour un gars qui compare les réfugiés syriens à des bonbons empoisonnés et tue des léopards, « relax » n’était pas vraiment le qualificatif le plus adapté pour les internautes.

The most "chill" Trump — Donald Jr. — on hunting, Twitter and that arrest in New Orleans. https://t.co/f9nl45TdId pic.twitter.com/E6WQUe6J6v — NYT Styles (@NYTStyles) March 18, 2017

@NYTStyles what the hell is this shit — Tommy Siegel (@TommySiegel) March 18, 2017

« Mais qu’est-ce que c’est que cette merde »

@NYTStyles Seriously? This guy kills elephants, retweets white nationalists and you exalt him as a style icon? Shame on you. — Sybill Trelawney (@SybilT2) March 18, 2017

« Sérieux ? Ce type tue des éléphants, retweette les nationalistes blancs et vous l’exalter comme une icône de la mode ? Honte à vous »

@NYTStyles I'm sure this leopard was just "chill" before this fuck illegally shot it pic.twitter.com/LBSOD7rQzi — Shaun Mike (@ShaunMike25) March 18, 2017

« Je suis sûr que ce léopard était très "relax" avant que ce connard ne le tue illégalement »

@NYTStyles AYFKM



Stop glorifying this evil, entitled, animal-slaughtering, grotesque piece of shit. — Laura-sistance (@WeeLaura) March 18, 2017

« Arrêter de glorifier ce diable, 'fils de', cet abatteur d’animaux, ce grotesque morceau de merde »

Une posture assez peu naturelle

Outre les réflexions à l’égard du journal, les internautes en ont profité pour se moquer de la posture assise, assez peu naturelle de Donald Trump Jr.

When you return to the spot where your father made you kill your first hobo. pic.twitter.com/6w3oeHIty9 — The Rude Pundit (@rudepundit) March 18, 2017

« Quand tu retournes à l’endroit où ton père t’a fait tuer ton premier étranger »

how is he so bad at sitting? pic.twitter.com/Jg7cTMfDcc — Jordan Freiman (@JordanFreiman) March 18, 2017

« Comment fait-il pour aussi mal s’asseoir ? »

tfw when you see your friends post pics of a party on instagram but they didn't invite you because you're a bigot pic.twitter.com/tpNgPPa0Wi — rob delaney (@robdelaney) March 18, 2017

« Quand tu vois les photos de tes potes sur Instagram, mais qu’ils ne t’ont pas invité parce que tu es un bigot »

