On a beaucoup vu les tatoueurs utiliser de la cellophane pour aider la peau à mieux cicatriser après un tatouage, et pourtant ce n’est pas la meilleure méthode selon le tatoueur Benjamin Gouloumes. « Le tatouage est une plaie, et on ne mettrait pas de la cellophane sur une blessure ouverte », explique ce dernier en affirmant que cette technique produit plutôt « l’effet inverse ». à 20 Minutes il a donné de meilleures astuces afin de mener à bien son processus de cicatrisation, chez soi.

Les bonnes manières de cicatriser

Benjamin Gouloumes propose deux solutions efficaces qui se valent et qu’on peut facilement poursuivre à la maison après le passage sous l’aiguille.

Le pansement : Il s’agit d’un pansement transparent (effet seconde peau), qu’on peut trouver en pharmacie. On le laisse sur le tatouage pendant 4 à 5 jours. Au bout de cette période, on l’enlève le temps de nettoyer la plaie, avant d’en remettre un neuf. L’utilisation de deux pansements suffit pour permettre une bonne cicatrisation, explique le tatoueur. La crème cicatrisante : En alternative, le tatoueur propose de laisser la peau sèche un ou deux jours, sans rien y mettre. Et, à moins de ressentir beaucoup des tiraillements, on patiente jusqu’au troisième jour pour appliquer une crème cicatrisante (en petite quantité) sur la zone concernée pendant quatorze jours. « Il faut que la peau cicatrice en milieu humide », affirme Audrey, dermatologue, plus connue sous le nom de Dermato Drey sur TikTok.

Outre ces recommandations, il est aussi nécessaire de respecter d’autres règles annexes afin de maximiser le résultat final de votre tatouage et éviter les problèmes plus graves de peau. Premièrement, il faudra bien se protéger du soleil, et ce sur le long terme, souligne la dermatologue. « Les rayons UV peuvent abîmer les pigments du tatouage », prévient-elle. Il ne faudra pas non plus toucher, frotter son tatouage, ni aller au spa ou au hammam dans les jours qui suivent, au risque de créer des trous dans son dessin », ajoute Benjamin Gouloumes.

Les risques d’une mauvaise cicatrisation

Si votre peau cicatrise bien, elle pèlera, un peu comme après un coup de soleil, mais cette fois-ci ce sera bon signe. « Les peaux mortes vont se décoller seuls, pour qu’il y ait le moins de cicatrices possibles », avance la dermatologue. A l’inverse, la formation de croûtes peut être le signe d’une mauvaise cicatrisation.

Dans ce cas, il vous suffira de retourner chez votre tatoueur pour faire quelques retouches. Mais dans les situations plus graves, une mauvaise cicatrisation pourra engendrer des infections. En cas de doute, ne traînez pas et appelez votre tatoueur. Ce dernier vous aidera ou vous redirigera vers un médecin. En attendant les consignes de votre professionnel, le tatoueur recommande fortement de « ne pas mettre de crème », de peur « nourrir » l’infection.