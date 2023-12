ChatGPT nous a soufflé des idées de cadeaux de noël... Ca donne quoi ?

Le compte à rebours a commencé. Dans quelques jours, il sera venu le temps de couvrir tous nos proches de somptueux présents. Chaque Noël, c’est le même casse-tête, faire plaisir à tout le monde sans se ruiner et trouver le bon cadeau sans pour autant perdre son temps dans les magasins. Cette année, 20 Minutes à décidé de se faciliter la vie en demandant directement à ChatGPT de se la jouer papa Noël. Spoiler : si on a été bluffé par ses performances, on a aussi découvert que l’outil star de OpenAI a son caractère et qu’il faut savoir lui parler.

Je voudrais que tu m'aides à trouver des cadeaux pour les membres de ma famille. Mon père n’a jamais d’idées mais adore être gâté. Ma mère n’attend rien en particulier mais je sais qu’elle aime beaucoup lire. Ma grand-mère est très exigeante et ne jure que par le blanc et les belles matières. Peux-tu m'aider à leur faire plaisir ?

Prompt à réagir mais pas très créatif

Voici un «prompt». Grossièrement un prompt c’est une requête, une demande que l’on formule à un outil conversationnel, en l'occurrence ici à chatGPT. À ce «prompt», la version gratuite du géant OpenAI nous propose la réponse suivante : un roman pour maman, du vin pour papa et de la céramique blanche pour mamie. Rien de bien extraordinaire.

C’est un humain, un vrai, qui va nous aider à tirer le meilleur de chatGPT-3.5. Alexandre Lavallée est ingénieur prompt. Selon ce spécialiste de chatGPT, un prompt ça se réfléchit et ça se construit. Parce que l’outil, pour donner le meilleur de lui-même, a besoin qu’on lui dise ce qu’il veut entendre. «Il est indispensable d'être rationnel et cartésien pour se rapprocher au plus du langage informatique, explique le spécialiste, pour cela j’utilise la méthode ASPECCT.» Sous la forme d’un acronyme, ASPECCT se décortique comme suit : «A» pour action, on définit ici clairement la mission. «S» pour step, soit une série d’étapes à indiquer à chatGPT, «P» pour persona afin de lui insuffler une personnalité, «E» pour exemples, indispensable dans un prompt. Le premier «C» pour le contexte de la mission et le second pour les contraintes qui en découlent. Enfin «T» pour template qui fera ici référence au format de la «sortie». Du charabia ? Voyez plutôt :

Les listes vs la magie de noël

Pour Noël je cherche à faire une sélection de cadeaux personnalisés pour chacun des membres de ma famille. Mon père aime les cadeaux. Il adore le vin mais il a horreur de recevoir des vêtements. Ma mère n’est pas très matérialiste et n’attend rien de particulier pour les fêtes. Je sais qu’elle adore lire des romans policiers sur sa liseuse. Ma grand-mère de 90 ans est très exigeante sur les cadeaux. Elle adore le blanc mais elle aussi n’aime pas qu’on lui offre des vêtements sauf si il s’agit d’un châle. Je voudrais que tu réfléchisses à cette liste de cadeaux comme si tu étais un personal shopper très empathique et consciencieux. Noël étant dans quelques jours, je ne vais pas avoir le temps de courir les magasins, merci donc de me proposer deux idées de cadeaux par personne. Je voudrais ne pas dépasser trente euros par cadeaux. Je voudrais une réponse sous forme de liste.

Et là c’est la magie de Noël, ou plutôt celle de l'intelligence artificielle. Un ensemble de décanteurs à vin personnalisés pour papa, un ensemble de bougies artisanales blanches à la cire végétale pour mamie et un étui décoré d’un chat noir pour la liseuse de maman. Rien de bien extraordinaire mais après vérification, ça rentre dans le budget et surtout ça existe. Car la méthodologie ASPECCT c’est aussi un bon moyen d’éviter les hallucinations du Père Noël.