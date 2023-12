En rade d’idées pour garnir le pied du sapin ? Lecteurs azuréens ou de plus loin (grâce à la magie d’Internet), si vous êtes en quête de cadeaux de Noël produits localement ou à vivre dans le coin, 20 Minutes a repéré quelques idées. Suivez le guide !

Apprenez à pâtisser chez un chef

Nicolas Dolbeau a travaillé avec les plus grands : Alain Ducasse, Yannick Aleno ou encore dernièrement Cyril Lignac. Et dans les établissements parmi les plus prestigieux, en France comme à l’international, notamment en Chine. A 35 ans, le chef pâtissier qui avait fait ses classes au Negresco, à Nice, est de retour sur la Côte d’Azur pour une toute nouvelle aventure, en couple. Loin des grandes tables étoilées et avec « davantage de contact humain ». Avec son épouse Sophie, qui joue les commis – après avoir mis son métier d’architecte entre parenthèses –, il propose depuis cette semaine des cours dans la cuisine de leur propre appartement de Juan-les-Pins.

Au programme, quatre heures en petit comité (six personnes maximum) pour en apprendre un maximum sur les secrets de fabrication des desserts. « Nous voulons démystifier la pâtisserie et que nos visiteurs repartent avec des techniques qui leur permettront d’être à l’aise et d’oser toutes les recettes », explique Nicolas Dolbeau. Pour ce lancement, et jusqu’au 10 décembre, il propose ses ateliers, à s’offrir ou à offrir, en bon cadeau, avec une réduction de -35 % : comptez 78 € par personne au lieu de 120 €. Pour les prochaines dates, c’est un programme spécial fêtes de fin d’année que le binôme a concocté : bûche à la vanille de Madagascar et fruits exotiques, bûche irrésistible au chocolat et à la noisette du Piémont et autre pain d’épices moelleux.

Infos sur www.nicolasdolbeau.com

« Vous reprendrez bien un Petit galet ? »

Vous en avez soupé des macarons ? L’overdose de chocolats est proche ? Et si, pour Noël, vous offriez plutôt des Petits galets ? A Nice, ces cailloux tout lisses ne font pas que la renommée des plages de la promenade des Anglais. Désormais ils se dégustent aussi. Nés de l’imagination du pâtissier azuréen Julien Layrisse, ces gâteaux en trompe-l’œil, avec une base gourmande de financier recouverte d’une fine couche de chocolat blanc teinté, se déclinent déjà en douze parfums. Citron de Menton, confiture d’olives, clémentine, pistache, caramel au beurre salé… il y en a pour tous les goûts.

Un Petit galet (gourmand) parmi les galets (de la plage) - AZ

« Il y a les nougats de Montélimar, les calissons d’Aix… L’idée de Julien Layrisse était d’apporter enfin à Nice et à la Côte d’Azur leur produit iconique », avance l’entrepreneur Fabien Zanini, avec qui le chef s’est associé. Déjà présents en ligne, ils ouvriront leur première boutique en dur le vendredi 9 décembre, 8 rue Saint-Gaëtan, dans le Vieux-Nice. Les Petits galets s’achètent en solo (2 euros, uniquement en magasin) ou à composer dans des étuis de quatre unités (12 euros).

Infos sur www.les-petits-galets.com

Le vin du château de Crémat dans une bougie

La chaleur et les arômes du vin de l’AOP Bellet, sans l’ivresse. Le mythique château de Crémat, à Nice, a demandé à Maison Tchin Tchin, un cirier établi sur la Côte d’Azur, d’imaginer sa propre bougie dans un fond de bouteille recyclée. Au final, le bouquet coulé dans de la cire de soja européen est boisé, fleuri et ambré avec des notes de rose, framboise et violette. Un assemblage très travaillé comme pour le reste de la gamme.

Un bouquet boisé, fleuri et ambré avec des notes de rose, framboise et violette - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

« L’idée n’était pas du tout de concevoir des parfums d’ambiance qui sentent un rouge bien charpenté ou, pire, le vinaigre, expliquait Guillaume Etienne, le fondateur de Maison Tchin Tchin, à 20 Minutes. Je suis allé rencontrer des parfumeurs à Grasse, en Suisse et à Paris. Il a fallu près de quinze mois pour mettre au point les formules qui racontent ce qui se passe dans chaque cépage. » La bougie Château de Crémat est disponible directement à la boutique du chai, 442 chemin de Crémat, à Nice (43 €).

Infos sur chateaucremat.com

Redonner un coup de jeune à votre Apple Watch

A Saint-Tropez, Noreve a fêté ses vingt ans d’existence en 2023. Le maroquinier, qui avait entamé son activité avec des protections de téléphones, a depuis élargi son offre haut de gamme et made in France, déclinée en différents coloris. Ses bracelets d’Apple Watch (175 €) sont disponibles en dix teintes de cuir et deux finitions d’inserts, acier et noir. Une bonne occasion d’upgrader son petit appareil connecté.

Noreve, marque installée à Saint-Tropez - Nathalie Alavoine

Pour les amateurs de montres, la marque française a d’ailleurs également lancé toute une gamme d’étuis, dotés de petits coussins, pour les protéger. Ils sont aussi disponibles dans différentes couleurs et types de cuir, y compris du cuir synthétique ou une texture végane. Et pour une, deux, trois, quatre ou six unités.

Infos sur www.noreve.com/fr