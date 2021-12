Si, pour ces fêtes 2021, votre credo sera de faire plaisir tout en soutenant l’économie azuréenne, les lignes qui vont suivre sont pour vous. 20 Minutes a fait le tour de l’offre locale et a décidé d’écrire sa liste au père Noël.

Une liste de cadeaux qui pourrait vous inspirer. Cosmétiques pour homme, bracelets et colliers engagés, café aux accents méditerranéens, chocolats très gourmands, bouquets de surprises… Il devrait y en avoir pour (presque) tous les goûts.

Des soins à offrir à un Archiman

Archiman propose également des kits composés de plusieurs produits - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Shampoing et huile à barbe (34 €), nettoyant visage aux acides de fruits (32 €), hydratant anti-âge (39 €)… Depuis l’été 2018, la marque azuréenne Archiman propose, comme son nom l’indique, toute une gamme de cosmétiques à destination de ces messieurs. « On trouvait l’offre existante très triste, explique Stéphanie Coccellato, qui l’a cofondée avec sa sœur Karine. Et pour une fois, ça marche dans l’autre sens. Ce sont les hommes qui peuvent se faire piquer leurs produits par leur compagne. » Confectionnés à Carros avec l’aide d’un nez de Grasse, les soins Archiman développent un bouquet léger et frais aux notes d’agrumes, de gingembre et boisée. En vente en ligne mais aussi dans les centres commerciaux Cap3000 et Nicetoile notamment.

Des bijoux fantaisie et éthiques

Les bijoux engagés de Happy Nicky Stones - HNS

En lançant Happy Nikky stones, les deux amies cannoises Sophie Majerfeld et Chantal Bessenay ont voulu prendre le contre-pied du bijou fantaisie. « Ils sont généralement fabriqués en Asie, dans des conditions de travail peu éthiques », selon elles. Leurs colliers et bracelets sont confectionnés par des personnes en situation de handicap à l’Esat (Etablissements ou services d’aide par le travail) de Saint-Jeannet. Et en série très limitée de dix pièces maximum avec des pierres fines et notamment jaspe rouge, obsidienne, turquoise, calcédoine, opale ou encore agate rose. Dès 29 €, exclusivement en ligne.

Du café aux accents de Côte d’Azur

Le torréfacteur azuréen signe un café hommage à la Riviera - Malongo

Des notes acidulées, d’agrumes et de fleurs méditerranéennes qui évoquent les arômes des bigaradiers… Le torréfacteur Malongo, installé à Carros, propose pour la première fois cette année un café hommage à la Riviera française. Un pur arabica rond et corsé, bio et issu du commerce équitable, proposé en collaboration avec la marque Côte d’Azur France et dans une boîte en métal décorée par l’artiste niçois Eric Garence. En vente 12 € en boutique et sur le site de la marque.

Des sapins à croquer

Les sapins chocolatés de Pascal Lac - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

En plus de son (déjà) incontournable Sapin mendiant, le pâtissier niçois Pascal Lac propose cette année un « Sapin praliné ». Un décor hivernal au chocolat noir Caraïbes 66 % garni d’un praliné amande-noisette aux éclats d’amandes caramélisées. A 44 € dans l’une des cinq boutiques et sur www.patisseries-lac.com.

Des bouquets très surprenants

Dans sa BloomRoom installée près du port de Nice, Daria Klevtsova confectionne des compositions gourmandes et impresionnantes en bouquets. Avec fruits et légumes, chocolats, bonbons… A partir de 29 € (infos sur www.bloomroom.fr).