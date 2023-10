Pour le meilleur ou pour le pire, trois controverses ont marqué la Fashion Week de Paris. Au-delà des paillettes et des vêtements de créateurs, L’Oréal, Hermès, Louis Vuitton et Undercover ont fait parler d’eux sur les réseaux sociaux. Et pas qu’en bien. La fausse invitation de L’Oréal, les robes emprisonnant des papillons d’Undercover, et les interventions de Peta aux défilés d’Hermès et de Louis Vuitton ne sont pas passées inaperçues. Après neuf jours consécutifs de défilé, la Fashion Week de Paris a pris fin ce mardi 3 octobre. Pour conclure la présentation des collections femme Printemps Été 2024, 20 Minutes décrypte les trois controverses qui ont marqué cette dernière édition.

Le défilé de l’Oréal (presque) ouvert à tous

Dimanche 1er octobre, l’événement « Walk Your Worth » de L’Oréal s’est déroulé au cœur de Paris, loin des applaudissements de tous comme il avait été annoncé. La marque de cosmétiques avait invité son public à assister à son défilé organisé sous la Tour Eiffel au cœur de Paris. Kendall Jenner, Viola Davis, ou encore Eva Longoria étaient présentes pour soutenir le slogan « Marchez votre valeur » de la marque, qui se veut féministe et inclusive. Annoncé le 20 septembre dernier, L’Oréal avait largement diffusé l’heure et le lieu de l’événement en invitant le public à s’y rendre. Cependant, un énorme quiproquo a entouré la promotion de l’événement, et en réalité, le défilé n’était pas accessible au public.

Loin du podium et des paillettes, les spectateurs sans invitations étaient limités à voir à travers une vitre, à quelques mètres du défilé, le passage des mannequins et des célébrités avant qu’elles ne montent sur le podium. En réalité, L’Oréal proposait uniquement un concours sur Facebook, dans lequel cinq personnes pouvaient gagner des places pour le défilé à condition de réaliser une vidéo promotionnelle. Ces détails sont restés largement méconnus du public, au point que plusieurs centaines de personnes se sont déplacées de toute la France pour assister au défilé. Un léger couac de communication de L’Oréal qui a terni un beau défilé porteur d’un message fort d’acceptation de soi.

Le buzz de Peta au défilé Hermès et Louis Vuitton

L’association de défense des animaux Peta a marqué cette Fashion Week de Paris avec deux interventions devenues virales sur les réseaux sociaux. La première a eu lieu lors du défilé Hermès ce samedi 29 septembre, où une militante s’est infiltrée parmi les mannequins, brandissant une pancarte « Stop aux peaux exotiques ». Elle a rapidement été interceptée par la sécurité, et un spectateur lui a arraché sa pancarte. La scène, filmée par des témoins, a suscité des réactions, notamment concernant le fait qu’un spectateur se soit permis d’arracher le panneau de la militante.

La deuxième intervention a été orchestrée par l’influenceur français Jeremstar, lors du défilé Louis Vuitton le lundi 2 octobre. Déguisé en serpent ensanglanté, le créateur de contenu, suivi par plus de 2 millions d’abonnés, a tenté de s’infiltrer dans le défilé, mais il a été arrêté en pleine rue sur les Champs-Élysées. Les images de cet incident ont cumulé plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux, mettant en avant le message de Peta, qui souhaite dénoncer l’utilisation du cuir et des peaux d’animaux exotiques par les marques.

Précédemment, l’association « Pour une Éthique dans le Traitement des Animaux » avait déjà agi lors des défilés de Burberry à Londres, Gucci à Milan et Coach à New York. Cependant, cette fois-ci, les deux interventions ont suscité des réactions passionnées sur la tolérance des consommateurs et des acteurs de l’industrie de la mode envers l’utilisation de peaux exotiques par Hermès et Louis Vuitton. Un débat qui a relégué au second plan la présentation des collections Printemps-Été par Hermès et Louis Vuitton.

Undercover et sa robe papillons

La marque japonaise Undercover a fait sensation mercredi 27 septembre avec ses robes terrarium lumineuses. Féerique ou cauchemardesque ? Le débat reste ouvert. C’est dans un parking à peine éclairé qu’a été présentée une série de robes créées par le designer japonais Jun Takahashi.

Composée d’un terrarium, la robe met sous verre des plantes et des papillons vivants. Cette création a été fortement applaudie par la critique, notamment Vanessa Friedman du New York Times, qui qualifie le défilé de « magique ». Cependant, l’utilisation d’êtres vivants capturés dans un défilé de mode ne fait pas l’unanimité en dehors du monde de la mode.

Malgré ces controverses, de nombreux autres défilés se sont déroulés sans encombre, pour le plus grand plaisir des passionnés de mode. La Fashion Week fera son grand retour dans la Ville Lumière en janvier 2024.