Ils sont aux premières loges à chaque Fashion Week, côtoyant les people au premier rang des défilés. En quelques années, les influenceurs sont devenus des acteurs incontournables dans le monde de la mode qui ne cesse de les courtiser. Car c’est désormais sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram en tête, que se font et se défont les dernières tendances à coups de hashtags et de vidéos virales. Depuis lundi, influenceurs et créateurs de contenus du monde entier convergent donc tous vers Paris où se tient jusqu’au 3 octobre la semaine de la mode.

Pour l’occasion, TikTok a déroulé le tapis rouge à une dizaine de ses créateurs stars, les invitant à partager les coulisses de l’événement à leurs millions d’abonnés. On retrouve parmi eux le couple Whoismero, alias Merwan et Alice, dont le compte approche les 800.000 abonnés.

Dans leurs vidéos, vues des millions de fois, ces deux jeunes Rennais de 27 ans enchaînent en symbiose les tenues d’un simple claquement de doigts. Des tenues souvent audacieuses qui mêlent des tons neutres à des pièces plus excentriques. « On aime bien jouer sur les formes et les couleurs pour proposer quelque chose d’harmonieux et de divertissant », indique Alice.

« Chaque vidéo demande un gros boulot »

C’est sur les bancs de leur école d’économie et de gestion que les deux tourtereaux, passionnés de fringues depuis toujours, se sont rencontrés il y a six ans. Ils se prêtent alors à leurs premiers shootings photo en couple avant de rapidement se lancer dans les vidéos. « On a vraiment commencé à créer du contenu sur les réseaux pendant le Covid », se souvient Merwan. Et l’engouement prend vite, les internautes saluant la créativité de leurs productions, très chiadées et parfois ponctuées d’effets visuels. « On fait tout nous-mêmes et chaque vidéo demande un gros boulot, précise Merwan. On réfléchit d’abord à un concept avant de démarrer le tournage qui peut durer plusieurs heures, tout comme le montage. »

Un travail qui les occupe désormais à plein temps, au rythme de trois vidéos postées en moyenne chaque semaine. « Ce n’était vraiment pas l’idée d’en faire un métier à la base », assure Alice. Devenu influent, le couple collabore aujourd’hui avec des grandes marques de la mode via des partenariats rémunérés. « Mais on met aussi en avant des plus petites marques, des marques coup de cœur dont nous partageons les valeurs », indique Merwan.

Créateurs de contenus, les deux tiktokeurs rennais s’apprêtent aussi à devenir créateurs de mode avec le lancement de leur propre marque de streetwear unisexe prévu l’an prochain. « On a de la visibilité donc ça peut aider pour se lancer », sourit Merwan.