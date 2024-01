Voici le top 5 des formules minceur préférées des Français

Après Dry January, après veganuary, le body summer dans le viseur ? Pour ceux et celles qui ambitionnent d’être affûtés à la plage en optant notamment pour un programme de perte de poids, voici le top 5 des marques préférées des Français pour la catégorie « formule minceur » révélée par Marque préférée des Français. Tout en haut du classement, on trouve Weight Watchers. La marque s’est imposée en France par de grandes campagnes de communication dans les années 1980 et 1990 et peut compter aussi sur des ambassadeurs ou ambassadrices de prestige : Oprah Winfrey (également actionnaire de la marque) ou Chris Marques, juré de Danse avec les Stars.

Gerlinea et Gayelord Hauser sont aux deuxième et troisième places de ce classement « formule minceur ». Au pied du podium, Comme J’aime (4e) et Dukan (5e). Autres marques proposant des formules minceur à figurer dans le classement : So Shape, Foodspring, Feed, Cheef et Beativa