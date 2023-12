Voici le top 5 des marques de jus de fruits préférées des Français

Pour les uns, c’est un rituel du matin, pour d’autres, une alternative à l’alcool en soirée. Le jus de fruits accompagne le quotidien des Français et des Françaises du matin jusqu’à tard le soir. Mais quelle bouteille ou brique de jus de fruits les Français et les Françaises ont envie d’avoir sur leur table dans leur frigo. Voici le top 5 révélé par Marque préférée des Français*. A la première place, on trouve Tropicana, qui appartient à PepsiCo.

Joker, société française presque centenaire, prend la deuxième place de ce classement. Le podium est complété par Andros. Les quatrième et cinquième places sont occupées par deux marques appartenant à Coca-Cola Company : Innocent et Minute Maid.

Puis viennent Pampryl, Pago, célèbre pour son ACE, Pressade, Granini, à qui appartient Joker, et Jardin Bio Etic.

*Etude réalisée entre le 22 et le 30 juin 2023 avec OpinionWay auprès d’un échantillon de 2.046 personnes représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus.