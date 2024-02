Il n’y a pas que la crêpe bretonne dans la vie. Pour la chandeleur, laissez de côté la farine de sarrasin et le jambon, et osez le voyage culinaire ! Pour l’occasion, 20 Minutes a concocté une sélection de cinq crêpes provenant de différents continents. On vous le promet, elles sont tout aussi succulentes !

Baghrir, la crêpe du Maghreb

Sur le continent africain on retrouve cette crêpe d’origine berbère, communément appelée « crêpe aux mille trous ». « Elle a ce nom car lors de la cuisson, de petits trous vont se créer sur le dessus », explique Mehdiya Kerairia, auteure du livre de recettes du Maghreb, Habibi. Cette crêpe doit être légère et aérée, et avoir un côté spongieux pour absorber la garniture. Au Maroc ou en Algérie, elle est généralement consommée lors du ramadan ou tout simplement au goûter avec un peu de beurre et du miel.

La baghrir se prépare avec de l’eau tiède, de la semoule, de la levure de la farine légère, un peu de sucre et de sel. Attention, on la cuit d’un seul côté.

Crêpe aux "mille trous". - Paula Soryano

Crumpet, la crêpe anglaise

On continue sur les crêpes à trous, mais d'une région plus humide. On atterrit dans les cuisines du Royaume-Uni, où l’on retrouve les crumpets, des mini crêpes rondes et très épaisses. On les apprécie quand elles sont bien chaudes au petit-déjeuner avec de la confiture ou version salée avec des œufs.

A l’inverse des baghrir, les crumpets se préparent sans semoule, toutefois, on retrouvera la farine, la levure, l’eau et le sel dans les ingrédients.

Crumpets. - istara

Okonomiyaki, la crêpe japonaise

Comparables à des pancakes, vous trouverez cette crêpe salée dans les rues japonaises, notamment celles d’Hiroshima. l'okonomiyaki se mange comme un vrai plat de résistance avec l’accompagnement de son choix, de la viande ou des légumes. Et si vous voulez la manger à la japonaise dégustez-la avec de la sauce mayonnaise okonomiyaki.

Selon la ville les ingrédients varient, toutefois vous aurez toujours besoin de farine, d’œufs, de dashi (bouillon japonais) ou d'eau et du chou blanc, pour préparer votre okonomiyaki.

Okonomiyaki - @justinnarayan/Instagram

Yachaejeon, la crêpe coréenne

Toujours en Asie, mais cette fois-ci en Corée, on retrouve le yachaejeon, qui vient du mot yachae pour légumes et jeon pour crêpe. Cette sorte de pancake de légumes, se cuisine avec les légumes de son choix, mais plus généralement avec des courgettes, des carottes, de la cébette, mais aussi du piment. Outre les légumes, on aura besoin de farine, d’eau et de sel.

Les pancakes, classiques américains

Comment parler de crêpes sans citer l’incontournable pancake ? Connue partout dans le monde mais très populaire aux Etats Unis ou au Canada, cette crêpe lisse et épaisse est souvent consommée au petit-déjeuner. En version sucrée souvent avec du sirop d’érable ou salée (généralement avec du bacon et des œufs), et pourquoi pas un mix des deux.

Pour un pancake on aura besoin de sucre, lait, œufs, levure, farine et de l’huile.