On fête ce jeudi la Chandeleur. Et qui dit Chandeleur dit soirée crêpes au menu ! Pour découvrir une recette simple et gourmande qui régalera votre famille ou vos amis, on vous emmène bien évidemment en Bretagne, le royaume de la crêpe. Et plus précisément à l’École maître crêpier cuisinier (EMC2) de Rennes qui forme chaque année 300 à 400 stagiaires. Formateur depuis six ans, Thomas Narcisse a accepté de nous ouvrir les portes de ce haut lieu de la gourmandise et de nous livrer sa recette pour réussir facilement ses crêpes à la maison.

Avant de la découvrir en vidéo, voici la liste des ingrédients qu’il vous faut pour une trentaine de crêpes : un kilo de farine de froment, 300 grammes de sucre, huit œufs, 1,8 litre de lait et 50 grammes de beurre, salé bien sûr !