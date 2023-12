Êtes-vous (vraiment) fondus de la raclette ? Testez vos connaissances !

Les fêtes de fin d'année, synonyme d'orgie culinaire, sont-elles définitivement too much? On ne va pas se mentir, notre ventre est au bord de l'explosion chaque année. Mais peut-on vraiment dire non à un bon gueuleton entre copains ??? Entre fondue ou raclette, ici, chez 20 Minutes, on a fait notre choix : la raclette nous fait fondre. Et nous ne sommes pas les seuls. Elue plat préféré des Français en 2021, la raclette s'invite de partout : dans nos assiettes, dans le métro et même dans certaines bios Tinder !

Fromage, charcuterie, vin, légumes, pommes de terre, pour ceux qui en mangent même au petit déjeuner et qu’on appelle des puristes, une bonne raclette, c’est sacré. On vous propose un quiz, concocté entre deux tournées de fromage. Et comme ça, vous pourrez, vous aussi, vous targuer de faire partie de la très populaire Team Raclette.