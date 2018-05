VIDEO. Paris: Ils mangent une raclette dans une rame de métro

Sur la vidéo de The Smart joker of Paris, on peut voir quatre amis déguster une raclette sur la ligne 5 du métro parisien. — CAPTURE ECRAN YOUTUBE

Dormir, écouter de la musique, lire… On fait beaucoup de choses dans le métro. Mais on n’avait encore vu personne manger une raclette. C’est désormais chose faite grâce à The Smart joker of Paris, qui a posté une nouvelle vidéo mercredi.

Sur les images, quatre jeunes hommes s’installent confortablement sur les sièges de la ligne 5 du métro parisien, et dégustent tranquillement une raclette grâce à un tableau posé sur des trépieds leur servant de table. Tout cela sous l’œil plutôt amusé des passagers. « On a tourné cette scène mardi soir, les gens ont réagi très gentiment, ça les faisait plutôt rire. Même le conducteur du train a été sympa, il nous a demandé s’il n’avait pas été trop vite », confie l’auteur de la vidéo, interrogé par 20 Minutes.

Seul point d’interrogation : la sécurité de la RATP

Derrière The Smart joker of Paris se cache Thomas, 24 ans, qui demande régulièrement à des amis « qui n’ont pas peur de s’afficher » de participer à ses nouvelles aventures dans le métro parisien. « Mon but est simplement de faire rigoler les gens, je ne cherche pas à monétiser mes vidéos », explique le jeune homme, qui a commencé à filmer les idées qui lui viennent en 2013.

Parmi les vidéos déjà en ligne figurent un cours de maths, du rock, un dîner avec serveur, une séance de coiffeur, ou un cours de maths, dans le métro à chaque fois. « Tout s’est toujours bien passé, confie Thomas, le seul suspense, c’est la sécurité de la RATP. Mais jusqu’ici je n’ai pas eu de problème. » D’autres images devraient bientôt voir le jour, promet-il.