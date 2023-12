Le succès à Noël du Secret Santa n’est plus un secret pour personne

Plus il y a de fêtes, plus on rit ! Un Français sur deux célèbre désormais Noël plus d’une fois. En famille, entre amis, entre collègues de travail, entre camarades de classe… Après tout, le Père Noël ne travaillant qu’une fois par an, il peut bien passer plusieurs fois.

Et c’est pourquoi nos amis anglo-saxons ont inventé le « Secret Santa » – aussi appelé « Père Noël Mystère » ou « Noël canadien », qui consiste à désigner, par un tirage au sort, quelle personne d’un groupe offrira un cadeau à une autre personne de ce groupe. Une pratique qui s’est largement démocratisée en France ces dernières années.

D’après un sondage de l’institut Opinion Way pour GiFi sur les traditions de Noël des Français et leurs dépenses pour la pratique d’un Secret Santa (*), il apparaît donc que la moitié des Français fêtent ainsi deux fois Noël.

Le Secret Santa plaît surtout aux jeunes

Mais ils sont également 38 % a le fêter trois fois au moins et même 12 % à le célébrer cinq fois… ou plus ! Ce sont surtout les jeunes qui en sont adeptes : les deux tiers le célèbrent plus d’une fois (68 %), près de la moitié au moins trois fois (46 %).

Là où ça intéresse GiFi, qui a dans sa hotte (et dans ses magasins) pas mal de cadeaux à petit prix, c’est que le budget moyen dépensé pour un Secret Santa ne dépasse pas 15 € en moyenne.

Le coffret gourmand en premier choix

Par ordre de choix, on trouve le coffret gourmand, le cadeau culturel (livres, jeux, place de spectacle), le petit objet de décoration, le vêtement à la mode, le petit produit de beauté ou cosmétique, l’objet humoristique, le bijou fantaisie et même le pull emblématique (et donc moche) de Noël. A vos hottes !

(*) D’après une enquête réalisée auprès d’Opinion Way pour GiFi auprès d’un échantillon de 1.128 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.