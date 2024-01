📊 Pour la 1ère fois de sa carrière (et à sa 11ème tentative), Alexander Zverev 🇩🇪 s'est offert un Top 5 en Grand Chelem :

❌ vs Murray, N°2 (OA 2016)

❌ vs Djokovic, N°1 (RG 2019)

❌ vs Thiem, N°5 (OA 2020)

❌ vs Thiem, N°3 (US 2020)

❌ vs Djokovic, N°1 (OA 2021)

❌ vs… pic.twitter.com/poFIt1LYEo