Amoureux transi des matchs marathon qui se gagnent à la sueur du front, Adrian Mannarino a probablement payé son tournoi de Stakhanoviste à l’Open d’Australie, dimanche, en huitième de finale contre Novak Djokovic. Après plus de douze heures passées sur les courts depuis le début du tournoi, le « Divin Chauve », comme le surnomment ses nombreuses groupies présentes en Australie, s’est fait tordre par le Serbe en trois sets secs d’une violence inouïe.

Résultat, 6-0, 6-0, 6-3, hvala ti laku noć (merci, bonsoir, en VF). Il aura fallu plus d’une heure (1h19 très exactement) au numéro 19 mondial pour inscrire son premier jeu sur la Rod Laver Arena, toit fermé après une averse qui a retardé de quelques minutes le début du match, sous les vivats d’un public acquis à la cause du Français en détresse. Un premier jeu qui lui arrachera un sourire tellement la situation était cocasse.

Mannarino préfère en rire

Avant ça, le gaucher français a encaissé un étourdissant 6-0, 6-0 en 67 minutes, sûrement entamé physiquement par ses efforts déployés au fil des trois premiers tours franchis en cinq sets. Même lui a préféré en rire : sur sa chaise, entre la deuxième et la troisième manche, il a ironiquement formé deux zéros avec ses doigts autour de ses yeux. Mais qu’importe, si l’atterrissage fut légèrement brutal, le reste du voyage pour « Manna » aura été fantastique pour ce joueur nouveau venu dans le top 20 mondial à 35 ans.

« Les deux premiers sets sont les meilleurs que j’ai joués depuis un moment. Sur le plan du jeu et sur le plan de la forme, ça va dans une direction positive », a de son côté apprécié Djokovic, qui s’était dit « un peu patraque » après son premier match. Le Serbe de 36 ans, en quête d’un 25e sacre inédit en Grand Chelem et d’un 11e à Melbourne, confirme sa forme retrouvée après un début de quinzaine chahuté. Aux deux premiers tours, il avait à chaque fois laissé échapper un set. Il a sérieusement accéléré aux deux suivants. Mannarino éliminé, il reste désormais un joueur français - et quel joueur les enfants ! - en lice dans le tableau masculin : le jeune Arthur Cazaux (122e) qui défiera le numéro 9 mondial Hubert Hurkacz en huitièmes de finale lundi.