Le 25e sacre en Grand Chelem se rapproche encore un peu plus pour Novak Djokovic. Le numéro un mondial a su passer outre le cagnard australien ce mardi (plus de 30 °C) pour sortir vainqueur (7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-3) d'un sacré bras de fer de près de quatre heures avec Taylor Fritz en quarts de finale. L’Américain, numéro 12 mondial, a longtemps mis en difficulté le favori serbe, qui affrontera donc vendredi en demie Jannik Sinner (numéro 4) ou Andrey Rublev (numéro 5).

A 36 ans, Novak Djokovic ne vit décidément pas sa quinzaine la plus tranquille sur l’Open d’Australie puisqu’il a déjà laissé un set en route à trois reprises depuis le début de cette édition. Il s’agit tout de même de sa 11e présence dans le dernier carré à Melbourne, ce qui est carrément arrivé à 48 reprises (évidemment un record) dans sa carrière en Grand Chelem.

« Tu devras te suspendre la tête en bas à un arbre »

L’après-match s’est révélé très sympa ce mardi, puisque son intervieweur du jour sur la Rod Laver Arena n’était autre que Nick Kyrgios, à qui il avait adressé un bisou durant la rencontre après un point d’anthologie. « J’ai été étouffé au fond du court, j’ai beaucoup souffert pendant les deux premiers sets, lui a confié Novak Djokovic. J’étais sur les talons dans la plupart des rallyes, et il faisait extrêmement chaud. Physiquement, c’était très éprouvant, émotionnellement également. » Et pour cause, le premier jeu a donné le ton en durant plus de 16 minutes, avec trois premières balles de break écartées par Taylor Fritz. La suite a été tout aussi acharnée, puisque la troisième manche (à un set partout) a débuté à l’heure supposée de la « night session ».

Au terme d’une belle bataille de 3h45, et d’un sacré coup de chaud donc pour le Serbe, celui-ci n’a pas perdu son sens de l’humour face à Nick Kyrgios. Souhaitant connaître son secret pour enchaîner un tel niveau de performance en Grand Chelem, particulièrement à Melbourne, le joueur australien n’a pas été déçu par la réponse de l’homme qui fait des câlins aux arbres. « Je te montrerai mon arbre, c’est un gros secret, lui a indiqué le Djoker. Tu devras enlever tes chaussures, grimper au sommet de l’arbre et te suspendre la tête en bas sur la plus haute branche pendant trente-trois minutes et 3 secondes. Alors tu gagneras un Grand Chelem. » Novak Djokovic est quand même injouable lorsqu’il est lancé de la sorte, sur le court comme au micro, qu’on se le dise.