Après la cinquième joueuse mondiale, Jessica Pegula, et la troisième, Elena Rybakina, la meilleure joueuse du monde, Iga Swiatek a également été sortie de l’Open d’Australie. La Polonaise s’est inclinée dès le troisième tour, ce samedi, contre la jeune Tchèque Linda Noskova, 50e mondiale à 19 ans (3-6, 6-3, 6-4).

Iga Swiatek avait déjà été bousculée lors du deuxième tour, face à la furia de l’Américaine Danielle Collins. Menée 4 jeux à 1, service à suivre pour Collins, 62e mondiale et finaliste à Melbourne il y a deux ans, puis 0-40 sur son propre engagement à 4-2 dans le set décisif, la Polonaise aux quatre trophées en Grand Chelem avait comblé un double break de retard pour s’imposer (6-4, 3-6, 6-4) en plus de trois heures de jeu.

Swiatek confiait, alors, s’être « déjà vue à l’aéroport » : « Je ne sais pas comment je m’en suis sortie. J’avais le contrôle et, tout à coup, elle s’est mise à jouer deux plus fois vite. Je n’ai pas su comment réagir pendant quelques jeux, quelques minutes. » Après 18 victoires consécutives, la Polonaise va, vraiment, rejoindre l’aéroport. Et plus tôt qu’espéré.