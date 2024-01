C’est la France qui gagne ! Avant cette édition 2024 de l’Open d’Australie, Arthur Cazaux n’avait jamais gagné le moindre match en Grand Chelem (en trois tentatives) et n’avait même connu qu’une seule victoire sur le circuit principal. Et encore, elle remontait à plus de deux ans et demi en arrière, en mai 2021 à Genève. Intégré dans le tableau principal à la faveur d’une invitation, Cazaux la fait fructifier à plein.

Après avoir dominé Holger Rune au deuxième tour, le jeune Français de 21 ans n’a pas fait de détail face au Néerlandais Tallon Griekspoor (6-3, 6-3, 6-1), ce samedi. Ce dernier a été comme déboussolé, ne s’est pas procuré la moindre balle de break sur le service redoutable de Cazaux, et a encaissé trois aces en quatre points dans le dernier jeu. Après moins d’une heure quinze de jeu, il était mené deux sets à zéro. Et, une demi-heure plus tard, il était purement et simplement éliminé.

Dodin efface Burel

Pour une place en quarts de finale, Cazaux défiera un autre joueur du top 10, le N.9 mondial Hubert Hurkacz. Le Polonais a mis fin au parcours du n°2 français Ugo Humbert (3-6, 6-1, 7-6, 6-3) au troisième tour. En attendant, le Montpelliérain, finaliste en juniors à Melbourne il y a quatre ans, a d’ores et déjà la certitude de faire son entrée dans le top 100, et même de grimper aux portes du top 80. Cazaux est le deuxième Français à se hisser en huitièmes de finale à Melbourne, après Adrian Mannarino la veille.

Dans le tableau féminin, Océane Dodin (95e) est également au rendez-vous, pour la première fois de sa carrière, à 27 ans et à sa vingtième tentative : la Nordiste à la puissance de feu est sortie victorieuse 6-2, 6-4 d'un duel 100 % français avec Clara Burel (51e) au troisième tour. En huitièmes de finale, Dodin affrontera la Chinoise Qinwen Zheng, N.15 mondiale, venue à bout au super tie-break du troisième set de sa compatriote Yafan Wang (94e). Jusque-là, la Française n’a pas laissé échapper le moindre set.