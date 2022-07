C’est un énorme exploit. Alizé Cornet (37e mondiale) a éliminé la meilleure joueuse du monde au 3e tour de Wimbledon, ce samedi. La Française de 32 ans a croqué la Polonaise Iga Swiatek en deux sets (6-4, 6-3) et 1h31 de jeu. Elle affrontera en 8es de finale l’Australienne Ajla Tomljanovic (44e), victorieuse de la Tchèque Barbora Krejcikova (13e).

La lauréate du dernier Roland-Garros restait sur 37 victoires d’affilée. Swiatek (21 ans) n’avait plus perdu un match depuis son élimination au 2e tour à Dubaï en février et avait remporté les six tournois qu’elle a disputés depuis : Doha, Indian Wells et Miami sur dur, Stuttgart, Rome et Roland-Garros sur terre battue.

Alors qu’il n’y a plus de Français dans le tableau masculin après l’élimination de Richard Gasquet, dominé ce samedi par le Néerlandais Botic Van De Zandschulp en quatre manches (7-5, 2-6, 7-6 [7], 6-1), trois Tricolores restent en lice côté féminin.

Trois Françaises en 8es de finale, aucun Français

Outre Cornet et Caroline Garcia (qualifiée hier), Harmony Tan s’est invitée pour la première fois à ce stade dans un tournoi du Grand Chelem. La 115e joueuse mondiale a concassé l’invitée anglaise Katie Boulter (118e) en deux sets et 50 petites minutes (6-1, 6-1).

Elle défiera l’Américaine Amanda Anisimova (25e), tombeuse de sa compatriote Coco Gauff, la finaliste malheureuse du dernier Roland-Garros. Garcia (55e mondiale) a rendez-vous dès dimanche avec la Tchèque Marie Bouzkova (66e).