Richard Gasquet court toujours, et la retraite n’est pas à l’ordre du jour. A l’inverse de ses compères Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon, le Biterrois entend bien rester encore un peu sur le circuit. Mardi, il disputera son premier tour à Wimbledon face au Portugais Joao Sousa. Sa 66e participation à un tournoi du Grand Chelem.

« J’ai 36 ans donc forcément, la fin se rapproche, mais j’ai toujours envie de jouer, a confié le 69e joueur mondial ce dimanche sur RMC. Je ne sais pas quand ça s’arrêtera mais pour l’instant, je peux jouer les tableaux des plus grands tournois, je prends toujours du plaisir sur le court donc il n’y a pas de raison d’arrêter. »

« La boule au ventre est toujours là, le plaisir de s’entraîner et de jouer aussi, de faire de grands tournois. Là je suis à Wimbledon, c’est fabuleux. Tant que j’ai la chance de pouvoir jouer ces grands tournois, forcément j’ai envie de jouer », poursuit-il, en assurant une chose : « Je vais essayer de faire le maximum et de pousser le plus longtemps possible. » Tant mieux parce qu’après Jo et Gillou, on n’aurait pas pu encaisser la retraite d’un troisième Mousquetaire cette année.