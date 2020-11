Richard Gasquet aux Masters de Bercy — SIPA

Ils se sont tous réunis sur Twitch, la semaine dernière, pour parler de souvenirs, d’avenir et d’amitié. Au moment d’évoquer leur saison 2020 assez unanimement cata, les mousquetaires du tennis français (qui n’aiment d’ailleurs pas être appelés de la sorte) ont invoqué une forme physique sur le déclin. Richard Gasquet, en rigolant, assurait alors avoir à peine « une heure d’autonomie sur le court ».

Et comme d’habitude, il était sans doute un peu trop dur envers lui-même. Au premier tour du Masters 1000 de Paris-Bercy, notre petit prince du revers a battu l’Américain Taylor Fritz en trois sets et 1 h 36 de jeu. Un vrai soulagement pour Gasquet, qui n’avait plus gagné le moindre match depuis deux mois et un premier tour à l’US Open. « Quand j’avais dit ça, ce n’était pas faux non plus, sourit-il. Maintenant, je me sens mieux, j’ai pu m’entraîner en indoor. Je connais le court, j’aime jouer à Bercy, même si c’est à huis clos. J’ai l’habitude de jouer ici, c’est la raison pour laquelle j’ai pu disputer un match de qualité. »

« Quand je suis en forme… »

De là à dire qu’on a retrouvé le vrai Gasquet et qu’il aura sa chance face à Schwartzmann au deuxième tour, on ne s’y risquera pas. Mais il y a de vrais motifs d’espoirs dans cette fin de saison pour le Biterrois, 34 ans, en vue de la prochaine. Si son corps le laisse un peu tranquille.

« Je manque un peu chaque fois de moteur, mais je sais que je vais le retrouver. Il suffit de pouvoir faire deux ou trois tournois sans blessure et cela me permettra de jouer, assure-t-il. Je n’étais pas sûr d’être là en fin de semaine dernière, donc content d’avoir pu gagner ce match. Quand tu joues à très haut niveau, c’est compliqué mais j’ai besoin de jouer. Comme je l’ai dit, je sais que quand je joue, quand je suis en forme, je suis capable de battre beaucoup de monde. »