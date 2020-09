Richard Gasquet éliminé au premier tour de Roland-Garros — AFP

La série noire des tricolores se poursuit à Paris. Comme Monfils lundi ou Mladenovic quelques heures avant lui, Gasquet s’est fait éliminer au premier tour de Roland-Garros.

Battu par l’Espagnol Roberto Bautista (7-6, 6-2, 6-1), Richard Gasquet quitte le tournoi parisien dès le premier tour, une première depuis dix ans.

Un retour à la compétition compliqué

Le Français, 50e mondial, était à court de jeu après sa quarantaine forcée à New York. Il faisait partie des cas contacts de Benoît Paire, testé positif au Covid-19, et avait dû rester confiné plusieurs jours sur place après sa défaite du deuxième tour à l’US Open. Il n’avait plus rejoué en compétition depuis.

Face à la tête de série, 10e mondial, récent quart de finaliste à Hambourg, le Biterrois, âgé de 34 ans, ne partait pas favori. Avec un double break et deux balles de set, le Français avait pourtant une belle carte à jouer dans la première manche. Mais, embarqué finalement dans un tie-break, il a laissé passer sa chance et n’est plus jamais revenu aux commandes de la partie.

Au prochain tour, Bautista rencontrera le Hongrois Attila Balazs, 87e mondial.