Gaël Monfils a été battu pour la première fois au premier tour depuis 2005. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

A Roland-Garros,

Il a débarqué en salle de conf l’humeur aussi massacrante que son tennis. Comme on pouvait le craindre, la fameuse magie de Roland n’a pas opéré ce coup-ci pour Gaël Monfils dans un Lenglen vide et sans âme. Le Français le mieux classé a pris la porte au premier tour pour la première fois depuis 2005, une année où il avait fait le malin en débarquant en boxeur sur le même court avant de se faire laminer par Canas.

🎙️ "Je fais beaucoup de fautes, je me place très mal [...] Je ne joue pas bien tout simplement".

Gaël Monfils revient sur son élimination décevante au premier tour face à Bublik...#RolandGarros pic.twitter.com/EMH7Env7ss — France tv sport (@francetvsport) September 28, 2020

Quinze ans après, Monfils n’a pas pris son adversaire par-dessus la jambe, bien au contraire. C’est juste qu’il ne sait plus où il habite depuis la reprise. « J’ai pas de super sensations en ce moment, je ne pense pas que ça s’est vu. C’est dur pour moi d’être bien, de pouvoir bien jouer. Bublik a fait son match, moi j’ai fait beaucoup de fautes, beaucoup de doubles, mon déplacement était très mauvais. C’est sûr que ça donne un résultat pas super. »

"Comment je peux faire si je veux m'énerver?"



Alors qu'il avait le break en poche Gaël Monfils s'est fait rejoindre par Alexander Bublik ! Lors du changement de côté le Français va alors demander des conseils ... à l'arbitre 😂 #RolandGarros pic.twitter.com/G1JyXMoP5P — France tv sport (@francetvsport) September 28, 2020

Le 9e joueur mondial traîne tellement son spleen du moment qu’il est même un peu pris le chou avec une consœur qui lui demandait ce dont il avait envie après trois défaites en trois matchs de reprise au premier tour. « Je suis déçu, forcément. Je ne vois pas ce que je peux te dire de plus. Il y a des joueurs qui ont perdu plus de trois fois au premier tour, je ne comprends pas cette question ». On n’insistera pas plus, en espérant retrouver un Monfils plus heureux de jouer au tennis en 2021. Ou avant.