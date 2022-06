Presque 4 heures de lutte acharnée pour finir comme ça… L’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina a quitté Wimbledon au deuxième tour mercredi, après avoir écopé d’un point de pénalité, dans le super tie break du 5e set.

Alors que son adversaire tchèque Jiri Vesely menait 6-3, 5-7, 6-7 (2/7), 6-3, 6-6 et 9/7 avec deux balles de match à suivre, le 37e joueur mondial a frappé de colère une balle qui est sortie des limites du court. Davidovich Fokina a alors reçu un avertissement. Mais comme il s’agissait de son second dans le match, la sanction de l’arbitre s’est transformée en point de pénalité. Et donc, en élimination.

Rageant pour celui qui avait signé une belle performance au premier tour, en sortant le Polonais Hubert Hurkacz, demi-finaliste du tournoi londonien l’an dernier.