Il a eu besoin de quatre sets (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) et de 2h27 pour y arriver, mais l’essentiel est fait pour Novak Djokovic. Le Serbe de 35 ans s’est qualifié lundi pour le deuxième tour de Wimbledon. Il s’est offert une difficile 80e victoire dans le tournoi britannique qui en fait le seul joueur, hommes et femmes confondus, à avoir atteint cette barre dans les quatre levées du Grand Chelem. « Visons maintenant la 100e ! », a lancé le n° 3 mondial avant de quitter le Centre Court dont le toit avait été fermé en cette première journée du tournoi, perturbée par la pluie.

Le triple tenant du titre n’a plus perdu à Wimbledon depuis 2017, soit une série de 22 victoires consécutives, et a obtenu l’an dernier son sixième titre. S’il remporte cette année son septième, il se rapprocherait du record de 22 titres du Grand Chelem détenu par Rafael Nadal.

Un recul inévitable au classement

Il sait cependant qu’il reculera au classement ATP à l’issue du tournoi quel que soit son résultat. En effet, il perdra ses points de l’an dernier car l’édition 2022 ne distribue aucun point sur décision de l’ATP (et de la WTA chez les dames) en réaction au refus des organisateurs d'accepter les joueurs russes (dont le n° 1 mondial Daniil Medvedev) et biélorusses pour cause de guerre en Ukraine.

De son côté, Carlos Alcaraz (7e) s’est fait peur avant de finalement écarter l’Allemand Jan-Lennard Struff (155e) 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (7/3), 6-4. Le Polonais Hubert Hurkacz (10e) est passé à la trappe d’entrée. Le tombeur de Roger Federer en quart l’an dernier s’est incliné d’entrée contre l’Espagnol Alejandro Davidovich (37e), 7-6 (7/4), 6-4, 5-7, 2-6, 7-6 (10/8). Un autre outsider a quitté prématurément le tableau masculin : le Croate Marin Cilic, finaliste 2017, a déclaré forfait, après avoir été testé positif au Covid, a-t-il indiqué sur Instagram.

Les Françaises et Français Caroline Garcia, Diane Parry, Adrian Mannarino, Ugo Humbert et Quentin Halys (tombeur de Benoît Paire) verront quant à eux le deuxième tour.